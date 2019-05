All'interno della casa del Grande Fratello 16, a distanza di quasi due mesi dall'inizio del reality show, cominciano a formarsi le prime coppie. In questi ultimi giorni abbiamo visto che il rapporto tra n è diventato sempre più stretto e i due hanno trascorso anche una bollente notte di passione assieme, così com'è stato confermato nei giorni successi dai due diretti interessati.

In particolar modo abbiamo visto che Gaetano, parlando con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 16, si è lasciato andare ad una serie di confessioni decisamente piccanti, dove ha parlato nei dettagli di quello che è successo durante la quella notte di passione con la bella Erica.

I racconti intimi di Gaetano sulla notte passata con Erica

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Gaetano, parlando con gli altri inquilini della casa, ha raccontato nei minimi dettagli quello che sarebbe successo sotto le coperte con la bella Erica.

Grande Fratello 16, Erica e Gaetano a letto

Il giovane concorrente della casa più spiata d'Italia ha svelato proprio tutto: dall'intimo che Erica utilizzava quella notte fino a dei particolari anatomici, che hanno lasciato senza parole anche la padrona di casa del reality show.

Il ragazzo non si è lasciato scappare neppure il racconto delle 'pratiche' e, quindi, è entrato proprio nei dettagli di quello che è stato il suo rapporto fisico con la bella Erica che ieri sera ha scoperto tutto in diretta e ovviamente non ha saputo nascondere il suo imbarazzo.

Nel corso della serata, inoltre, sono stati mostrati anche dei filmati decisamente poco eleganti di Gaetano, dove confessava di non provare alcun tipo di interesse nei confronti della ragazza e che il suo unico interesse era quello fisico.

Barbara D'Urso furiosa contro il racconto di Gaetano

Immediata la reazione di Barbara D'Urso che, dopo aver visto i filmati in cui Gaetano si lasciava andare al racconto di particolari piccanti e intimi su Erica, ha subito preso la parola in studio per bacchettare il concorrente.

'Hai detto cose di una gravità profonda', ha esordito la padrona di casa del Grande Fratello 16, aggiungendo poi che, se avessero detto quelle di cose di lei, la reazione sarebbe stata a dir poco furiosa. La D'Urso ha preferito non trasmettere il filmato incriminato di Gaetano, nonostante avessero scelto di trattare l'argomento dopo l'1 di notte.

Insomma una puntata decisamente scoppiettante quella del GF 16 di ieri, caratterizzata anche dal confronto da Francesca De Andrè e il suo fidanzato, il quale ha chiarito una volta per tutte di non averla tradita.

E così tra i due ci sono stati baci e coccole all'interno della casa ed è tornato nuovamente il sereno dopo la 'tempesta'.