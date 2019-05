È un post molto duro quello che Alice De Andrè ha scritto su Instagram nelle scorse ore per commentare il trattamento che ha ricevuto sua sorella Francesca da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello. La ragazza, infatti, si è scagliata contro il reality con parole fortissime, tirando in ballo il circo degli orrori e la spettacolarizzazione del dolore che, secondo lei, fanno persone che dicono di voler bene alla gieffina ma che in realtà la sfruttano per aumentare lo share.

Una De Andrè prende di mira il GF 16 sui social

Al termine della puntata del Grande Fratello in cui Francesca De Andrè ha scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio, sua sorella Alice ha usato i social network per scagliarsi contro il programma di Canale 5. Dopo aver precisato che avrebbe preferito rimanere lontana dal reality, la giovane ha tuonato: "Questo circo degli orrori, mi preoccupa. Ormai sono quasi certa che si tratti di abuso. Come in una setta, vengono selezionati i più deboli per creare dei personaggi da strumentalizzare per l'audience del trash".

Grande Fratello, la sorella della De Andrè tuona: 'Casa degli orrori, uno scempio'.

La ragazza ha aggiunto che la maggior parte dei concorrenti del format Mediaset sono convinti di essere protetti da chi li induce a svendere i propri sentimenti o il passato che hanno vissuto, ma in realtà non sanno di avere di fronte "il loro boia".

"Nella casa degli orrori vengono esaltati gli aspetti più crudeli dell'essere umano. Raramente ho assistito ad una violenza simile: il pubblico che gode nel veder stare male i partecipanti, tutte vittime di questo sistema malato", ha aggiunto la figlia del cantautore Cristiano nel suo sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

Dopo aver definito uno "scempio" quello che accade ogni settimana al Grande Fratello, Alice ha paragonato questa situazione a quello succedeva tanti anni fa nel circo degli orrori: "dei fenomeni da baraccone si esibivano per allietare un pubblico perverso, dove chi soffre viene deriso e non compatito".

Alice contro il GF: 'Spero vi fermino al più presto'

Il duro messaggio che Alice De Andrè ha scritto su Instagram per commentare quello che è successo a sua sorella ieri sera si è concluso con un pensiero a Francesca: "Provo un immenso dolore nel vederla così sofferente e persa.

Le mando tutto il mio amore e spero che presto capisca chi tiene veramente a lei".

La ragazza, infine, si è rivolta di nuovo a chi lavora dietro le quinte del Grande Fratello ed ha sbottato: "Mi auguro che vi fermino al più presto, carnefici della verità. Mi fate orrore".

Di parere contrario a quello che ha espresso Alice sui social network, è l'altra sorella della concorrente del reality: Fabrizia, infatti, ieri è entrata nella Casa per confermare a Francesca il tradimento di Giorgio e l'ha addirittura spinta, mentre era in lacrime, a cedere alla corte di Gennaro.