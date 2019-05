L'ultima puntata del Grande Fratello è stato lo scenario di alcune confessioni sconcertanti. Si è infatti tornato a parlare del caso Pamela Prati e del fantomatico compagno Mark Caltagirone. Dal palco del GF, Barbara D'Urso si è soffermata sull'argomento, informando come Eliana Michelazzo, manager della soubrette sarda, abbia dichiarato che il fantomatico Mark, in realtà, sarebbe solo un'invenzione, confermando dunque la non esistenza del personaggio.

Pubblicità

Pubblicità

La D'Urso, in diretta, ha sottolineato come la Michelazzo, a furia di ascoltare altre testimonianze da parte di volti noti quali Alfonso Signorini e Sara Varone, ovvero, di altri casi riguardanti 'fidanzati fantasma', si sarebbe resa conto di essere lei in primis una vittima, in quanto sarebbe convinta di essere coniugata da 10 anni con un non meglio identificato Simone Coppi.

Barbara D'Urso: anche lei avrebbe un compagno fantasma

Barbara D'Urso ha fatto notare come tale situazione sia davvero surreale ed ha promesso agli spettatori che avranno la la possibilità di ascoltare un'intervista molto dettagliata, tanto da far 'accapponare la pelle'.

Grande Fratello, l'annuncio di Barbara D'Urso: 'Anche io ho un fidanzato fantasma'

Tuttavia, ecco arrivare la rivelazione che nessuno si aspettava: anche la conduttrice partenopea avrebbe un fidanzato fantasma, dichiarando di star vivendo una situazione simile a quella di Signorini (e il suo ipotetico fidanzato), Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. La conduttrice ha ribadito che è stata una scoperta recente e che la verità sarà resa nota nella prossima puntata di Live - Non è la D'urso.

Eliana Michelazzo e il marito immaginario

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, parlando del 'fidanzato fantasma' di Eliana Michelazzo, Barbara D'urso ha dichiarato: 'Come è possibile che sia convinta di essere sposata ed innamorata da 10 anni con un uomo?'.

Pubblicità

La manager di Pamela Prati sarà ospite in diretta mercoledì sera a Live - Non è la D'Urso. Nel corso della trasmissione dovrebbe essere proposta prima un'intervista registrata alla Michelazzo, ma una volta che sarà terminata, Carmelita ha detto: 'Dopo l'intervista, ho intenzione di fare anche io delle domande, perché tutt'ora non riesco a coprire dei tasselli. Vi dico solamente che anche io ho scoperto di avere un fidanzato fantasma'. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull'ultima dichiarazione della D'Urso: pura verità o abile mossa per attirare ascolti? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Il mistero di Mark Caltagirone e le ripercussioni sulla Michelazzo

Tornando per un attimo al caso Caltagirone, questa situazione sta franando addosso alla persona di Eliana Michelazzo. Come annunciato precedentemente a Live - Non è la D'Urso, la manager di Pamela Prati aveva intenzione di partecipare all'ultima puntata trasmessa del GF, con il proposito di 'isolarsi' da tale polverone alzatosi in queste ultime settimane.

Tuttavia, Piersilvio Berlusconi ha impedito alla manager di Pamela Prati al prendere parte al programma, spezzando le speranze della Michelazzo.

Pubblicità

Barbara D'Urso ha spiegato le motivazioni: il Grande Fratello, a detta della conduttrice, non può essere un rifugio per chi vuole scappare. La conduttrice Mediaset ha inoltre aggiunto che Eliana sia molto provata dopo la confessione fatta recentemente circa la non esistenza di Mark Caltagirone.