Nel corso della serata di lunedì 13 maggio, è andata in onda la nuova diretta del 'Grande Fratello', il reality-show condotto da Barbara D'Urso, che ha riservato ai telespettatori di Canale 5 molti colpi di scena. In apertura del nuovo appuntamento del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio ha sfoggiato una mise alquanto curiosa, indossando un abito bianco da "sposa".

La mise sfoggiata da Malgioglio nello studio della nuova puntata del GF ha letteralmente mandato in visibilio il pubblico, e non solo per l'abito in sé che ha voluto mostrare Cristiano.

Cristiano Malgioglio irride la sua 'amica' Pamela Prati: amicizia finita?

In molti, tra i telespettatori del programma di Canale 5, si chiedono se l'amicizia avuta tra Pamela Prati e Cristiano Malgioglio sia giunta al capolinea, alla luce di quanto è andato in onda nella nuova puntata del Grande Fratello 16.

Grande Fratello, Malgioglio prende in giro Pamela Prati: 'Mi sono sposato a Caltagirone'

Nella nuova diretta, Malgioglio sembrerebbe aver preso di mira l'ex-concorrente del Grande Fratello Vip, Pamela Prati, lanciando delle battute al vetriolo che alludono a Mark Caltagirone, il presunto fidanzato della Prati con cui la showgirl avrebbe dovuto convolare a nozze questo mese. Il tanto discusso matrimonio della Prati sarebbe per molti frutto di un piano di marketing.

Per lo scorso 8 maggio, era previsto il matrimonio di Pamela Prati con la sua presunta neo-fiamma Mark Caltagirone, una data che ha segnato l'annullamento dello stesso matrimonio suggellando un vero e proprio evento mediatico, su cui Cristiano ha voluto lanciare diverse battute in tv: ''Mi sono sposato a Caltagirone'', ha chiosato ironicamente Malgioglio, presentandosi nello studio del GF16 in abito da sposa.

Caltagirone è un paese sito in provincia di Catania, il che non è l'unico dettaglio che ha usato Malgioglio in puntata, come esplicito riferimento all'affaire 'Mark Caltagirone'. L'opinionista ha consegnato a mano delle partecipazioni di nozze ad Iva Zanicchi e Barbara D'Urso, e l'opinionista Iva ha ironizzato sulle partecipazioni in questione definendole "vuote". Infine, lo stesso Cristiano ha parlato alla conduttrice dicendole che le avrebbe di lì a poco mostrato una foto della sua dolce metà, tentando di riprodurre in chiave sarcastica la scena registratasi nell'ultima puntata di "Verissimo", il talk-show condotto da Silvia Toffanin, che aveva visto presentarsi tra gli ospiti in studio proprio Pamela Prati.

Quest'ultima, dopo aver abbandonato lo studio di Verissimo, aveva mostrato esclusivamente alla Toffanin una foto del suo fantomatico "promesso sposo", il quale a detta della Prati non intenderebbe essere al centro dell'attenzione mediatica e preferirebbe rimanere del tutto estraneo alle dinamiche che regnano sovrane nel mondo dello showbiz.

GF16, Mila Suarez è l'eliminata della sesta puntata

Così Cristiano, parlando alla D'Urso della foto del suo promesso-consorte, ha scherzato con Barbara sul fatto che in realtà non avesse la foto con sé: "Non c'è niente!" ha esclamato Barbara in studio, parole a cui è seguita la risposta al veleno di Cristiano, "Infatti, non c'è niente".

L'ultima puntata del GF16 ha decretato l'eliminazione di Mila Suarez, la quale ha avuto modo di confrontarsi nella casa con Francesca De André, che nel daytime le aveva lanciato delle critiche ritenute da molti offensive.