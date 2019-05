Lunedì 13 maggio è andata in onda in prime time su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello Nip di Barbara D'Urso, in cui è stata eliminata la concorrente Mila e sono entrati in casa alcuni personaggi noti per interfacciarsi con i ragazzi. Nel corso della puntata, infatti, sono entrati in casa Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, Edoardo Ercole e Francesca Cipriani.

Francesca incontra Giorgio

Nel dettaglio, si segnala che la sesta diretta serale del Grande Fratello è iniziata con i saluti di rito da parte di Barbara D'Urso e con l'ingresso in studio di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Da specificare che quest'ultimo non è entrato in studio con uno dei suoi soliti outfit ma indossando un bellissimo abito da sposa bianco. Tralasciando le scelte fashion di Malgioglio, proseguiamo col dire che la puntata di questa settimana sarà ricordata sicuramente per lo strano confronto avvenuto in casa fra Francesca De André, il suo fidanzato, Giorgio e la donna con cui quest'ultimo l'avrebbe tradita, Rosi Zamboni.

Il tutto è iniziato quando Barbara D'Urso ha fatto entrare in casa Rosi per incontrare Francesca De Andrè nel salotto. Come ci si aspettava, all'inizio, le due donne si sono attaccate moltissimo, insultandosi e minacciandosi a vicenda per poi calmarsi un po' e arrivare ad un chiarimento. Rosi ha detto a Francesca di non essere mai stata col suo fidanzato, riuscendo a convincere immediatamente la De André che è addirittura arrivata a scusarsi con la bionda influencer per averla insultata varie volte nel corso dell'ultima settimana.

Stesso comportamento la De André ha avuto anche con il suo fidanzato, Giorgio, dopo che quest'ultimo è entrato in casa, che a discapito di tutto, è stato accolto con calore da Francesca. Quest'ultima, infatti, non si è mostrata arrabbiata col suo fidanzato per il presunto tradimento, ma al contrario ha abbracciato e baciato sin da subito Giorgio come se nulla fosse successo.

Mila lascia la casa

Nella seconda parte della puntata è entrato in casa Edoardo Ercole.

Quest'ultimo ha raccontato che l'estate scorsa Gianmarco Onestini gli aveva confidato che Michael Terlizzi gli aveva fatto delle avances nel corso delle registrazioni di Temptation Island. Subito dopo è stata affrontata la storia di Gennaro e di sua madre e poi quella di Serena Rutelli e il suo doloroso passato. E' stato dedicato anche ampio spazio alle cattiverie che Francesca De André continua a dire in casa sul conto di Mila ed infine è stato decretato che a dover lasciare la Casa questa settimana è Mila Suarez.

Poi è entrata in casa Francesca Cipriani per discutere con Valentina Vignali sulle dichiarazioni poco carine che la cestista ha dedicato alla showgirl nel corso dell'ultima settimana di reality. A fine puntata poi è stato tempo di nomination che sono avvenute nel più classico dei modi, una parte in confessionale ed una parte no, e da cui è stato sancito che questa settimana al televoto si giocheranno la loro permanenza al Gf i seguenti concorrenti: Michael, Erica, Gaetano e Serena.