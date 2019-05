La settima puntata del Grande Fratello 16 è andata in onda ieri 20 maggio su Canale 5, riservando siparietti trash, litigi e qualche amara sorpresa. Protagonista indiscussa della serata è stata Francesca De Andrè, che in un percorso a tappe ha appreso le ultime novità riguardanti il suo fidanzato Giorgio.

Ad una settimana esatta dal loro incontro, lui ha posto fine alla relazione, dopo essere stato sorpreso in buona compagnia dal settimanale 'Oggi'. Ben diverso è stato l'incontro di Serena Rutelli con il suo fidanzato: una piacevole sorpresa avvenuta in studio, dove lei credeva di essere stata eliminata. A proposito di addii, non è mancato il nome del concorrente che ha abbandonato la Casa, mentre altri scopriranno il loro destino nella puntata di lunedì prossimo.

Francesca De Andrè protagonista della settima puntata del Grande Fratello 16

In merito alla presenza di Eliana Michelazzo, il comunicato diffuso qualche ora da Mediaset è stato confermato: la manager della Prati non era presente ma Barbara d'Urso ha comunque parlato di lei.

Resoconto Grande Fratello 16: un duro colpo per Francesca De Andrè

A pochi minuti dall'inizio della settima puntata del Grande Fratello 16, Barbara d'Urso ha chiamato in causa le foto di Giorgio, sorpreso insieme ad una ragazza mora. Il primo a vederle è stato Gennaro e poi è stata la volta di Francesca De Andrè.

In una sceneggiata ai limiti del trash, tra urla e sospetti (ha pensato che si trattasse della cugina di lui), la nipote di Faber ha appreso il tradimento e ha ricevuto la visita di Fabrizia, che le ha confermato la spiacevole novità. Si è trattato di un lungo percorso a tappe, durante la quale Barbara d'Urso e alcuni amici della concorrente, hanno cercato di spingerla tra le braccia di Gennaro, facendole notare come lui sia un ragazzo per bene e innamorato di lei.

Alla fine, Francesca ha anche letto il messaggio pubblicato da Giorgio su Instagram, attraverso il quale ha deciso di prendersi una pausa di riflessione.

Eliminato Grande Fratello: fuori Gaetano

Archiviata la lunga parte dedicata a Francesca De Andrè, la settima puntata del Grande Fratello 16 è passata a Michael Terlizzi e al consiglio di Cristiano Malgioglio di viversi a pieno la sua esperienza, senza pensare troppo alle opinioni altrui. Dopodiché il figlio di Franco è stato chiamato in studio insieme a Gaetano per scoprire l'esito del televoto: il meno votato è stato Gaetano, che ha abbandonato la Casa.

La D'Urso ha quindi informato Serena Rutelli della propria eliminazione ma si è trattato di uno scherzo. La concorrente ha così potuto raggiungere lo studio dove ha abbracciato il fidanzato Prince. Kikò ha ricevuto un messaggio dai figlio, Valentina invece ha visto la madre mentre Martina ha incontrato il padre. Dopo l'annuncio dell'entrata nella Casa di Vladimir Luxuria, la conduttrice ha anche parlato della richiesta di Eliana Michelazzo e del "no" di Mediaset.

È quindi arrivato il momento delle nomination, che hanno mandato al televoto Martina, Serena e Michael. L'incontro tra Mila Suarez e Francesca invece è stato annullato considerando che già è stata una puntata molto difficile per quest'ultima.