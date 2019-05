L'ottava puntata del Grande Fratello 16 è andata in onda ieri, 27 maggio, sotto la guida di Barbara d'Urso, coadiuvata dagli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Si è trattato dell'ennesimo appuntamento incentrato su Francesca De André, che ha potuto incontrare il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Ma l'incontro non ha dato l'esito sperato, dato che quest'ultimo non ha chiarito se davvero il tradimento con la ragazza mora c'è stato.

Spazio, inoltre, ad altri momenti toccanti, com'è accaduto per Gennaro Lillio che ha ricevuto una lettera da parte della sorella. E tra un argomento di discussione e l'altro, è giunto anche il momento per una nuova eliminazione e per la proclamazione del primo finalista di questa edizione. Inevitabili anche le nomination, il cui esito verrà svelato nella semifinale in onda il prossimo lunedì.

Resoconto ottava puntata Grande Fratello 16: eliminata Serena Rutelli.

GF16: Francesca ritrova Giorgio

La prima ora dell'ottavo appuntamento del Grande Fratello 16 è stata dedicata a Francesca De André e alla crisi vissuta dopo la scoperta del tradimento di Giorgio. La nipote di "Faber" ha prima incontrato la sua migliore amica, che le ha confermato le voci circolate negli ultimi tempi, e poi è stata la volta dello stesso Tambellini. Decisamente su di giri, quest'ultimo non le ha dato le spiegazioni che lei si sarebbe aspettata, prima negando e poi confermando il tradimento.

L'ex di Francesca ha chiamato in causa un complotto, ripetendo più volte che le spiegherà i dettagli di quell'incontro solo quando le telecamere si saranno spente. Furiosa per il suo comportamento, Barbara d'Urso ha quindi rimproverato Giorgio, difendendo la concorrente del reality e chiedendogli di lasciare la casa senza ulteriori spiegazioni. La questione si è conclusa senza risvolti degni di nota, con il pubblico televisivo molto arrabbiato per l'eccessiva euforia mostrata da Tambellini nel contesto televisivo.

Gennaro, che dal confessionale ha ascoltato la conversazione, ha successivamente vissuto un momento intenso nella stanza led: qui ha riabbracciato il fratello gemello, parlando dell'abbandono del padre, e ha ricevuto una toccante lettera dalla sorella.

Eliminata Serena, Gennaro in finale

Proseguendo con il resoconto dell'ottava puntata del Grande Fratello 16, Barbara d'Urso ha decretato il nome del concorrente eliminato. In nomination si trovavano Martina, Michael e Serena: è stata quest'ultima ad abbandonare la casa, ponendo fine alla sua avventura a pochi passi dalla finalissima.

E proprio parlando della puntata finale in onda il 10 giugno, è stata svelata l'identità del primo inquilino che potrà accedere direttamente alla serata conclusiva senza passare per l'incubo del televoto: si tratta di Gennaro Lillio, arrivato in studio proprio per l'inaspettato annuncio.

La puntata ha riservato anche l'incontro di Daniele con la sorella Michela e l'ingresso nella casa di Taylor Mega. Francesca De André ha quindi potuto leggere le recenti dichiarazioni di Dori Ghezzi, alla quale la gieffina ha lanciato dei rimproveri per non averla coinvolta nella fondazione del nonno.

Spazio infine alle nuove nomination, che hanno mandato al televoto Kikò, Erica ed Enrico.