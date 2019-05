Nel corso di questa notte c'è stato un po' di sgomento tra i concorrenti della casa del Grande Fratello. Tutti i coinquilini, infatti, sono stati scombussolati da una pioggia violentissima. Nel bel mezzo del temporale, un fulmine ha colpito l'abitazine del GF 16 causando dei danni parecchio consistenti.

A partire dalle ore 00.30 circa, infatti, audio e diretta sono completamente saltati. Barbara D'Urso si è recata dietro le quinte, nel cosiddetto acquario, per verificare quali fossero le condizioni dei danni. Nel giro di un'ora circa la produzione è riuscita a regolarizzare la situazione. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo stanotte.

Pioggia e fulmini sulla casa del Grande Fratello: i concorrenti hanno dovuto fare i conti con i danni

La serata di ieri è stata movimentata da un acquazzone molto consistente.

Un fulmine si abbatte nella casa del Grande Fratello

I membri del reality show hanno dovuto fare i conti con l'acqua e con i danni da essa causati. Era circa mezzanotte e trenta minuti quando, improvvisamente sulla casa del Grande Fratello si è abbattuto un fulmine. Questo ha causato dei problemi tecnici. L'audio dei concorrenti e la relativa messa in onda della diretta sono saltati. Come di consueto, infatti, dalle ore 10.00 del mattino alle ore 2.00 di notte, su Mediaset Extra, va in onda la diretta del reality show.

Attraverso tale canale, infatti, è possibile vedere sempre in tempo reale che cosa stanno combinando i vari concorrenti all'interno della casa più spiata d'italia. Ieri, però, ad un certo punto il collegamento è improvvisamente saltato. Il fulmine che ha colpito la casa ha mandato in corto circuito tutto.

Un fulmine fa saltare audio e diretta dalla casa per circa un'ora

I tecnici della produzione si sono immediatamente messi all'opera per cercare di porre rimedio alla situazione il prima possibile.

Nel tempo in cui la diretta è stata interrotta, su Mediaset Extra è andata in onda una replica di quanto accaduto nei giorni precedenti. Il black-out è durato circa un'ora. A partire dalle ore 1.30, infatti, tutto sembra essere tornato regolare. La diretta è ripartita, per poi interrompersi dopo mezz'ora, come di consueto alle 2.00.

Barbara D'Urso, nel frattempo, era dietro le quinte, all'interno dell'acquario, per capire cosa fosse successo e cosa stessero facendo i vari concorrenti.

Ad ogni modo, fortunatamente l'inconveniente è accaduto ieri sera, perché se fosse accaduto stasera, sarebbe stato un grosso problema per la diretta. Il lunedì, infatti, è il giorno della puntata. In caso di grossi problemi tecnici su audio e video, così come è accaduto ieri sera, le ripercussioni sarebbero potute essere ben più gravi.