A quasi un mese dall'inizio della sedicesima edizione del Grande Fratello, alcuni concorrenti sono tornati ad occuparsi di un personaggio che era stato menzionato da Barbara D'Urso nel corso della prima puntata: Soleil Sorgè. Commentando con Gianmarco Onestini di quando lui entrò nella Casa per raccontare a Luca del tradimento della fidanzata, Valentina Vignali ha palesato il pensiero poco carino che ha sull'ex corteggiatrice, usando anche parole molto forti.

La Vignali al GF: 'A Soleil preferivo Giulia Latini'

Nelle scorse ore, alcuni concorrenti del Grande Fratello ha affrontato un argomento che è stato sulla bocca di tutti per mesi: il tradimento di Soleil Sorgè a Luca Onestini con Marco Cartasegna. Durante la seconda edizione VIP del reality, infatti, fu Gianmarco (oggi inquilino della Casa) ad informare il fratello di quello che stava succedendo fuori tra la sua fidanzata e il tronista di Uomini e Donne.

Valentina Vignali, l'altra sera ha deciso di dire la sua davanti alle telecamere, non risparmiando parole al veleno all'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

"Quando sei entrato nella Casa per sput..., ho adorato. A me, lei non è mai piaciuta. Volevo che Luca scegliesse Bionditudo (Giulia Latini, ndr)", ha detto la giocatrice di basket in merito al percorso del ragazzo nel programma di Maria De Filippi qualche anno fa.

La cestista ha anche fatto sapere di aver avuto parecchi battibecchi a distanza con Soleil quando era corteggiatrice: "Mi disse che io ero di serie B perché la mia squadra aveva vinto quel campionato, ma lei era di serie A perché si era fatta tutta la serie A?".

Rivolgendosi a Gianmarco, poi, l'influencer si è complimentata con lui per l'eleganza con la quale ha dato a suo fratello quella brutta notizia: "Io sarei entrata dicendo che è un tro..".

La Vignali ha concluso il suo sfogo facendo un paragone tra le due ragazze che si sono contese il cuore di Luca a U&D: "Soleil è bella e si sa che l'uomo va da quella più provocante. Bionditudo non te la dà la prima sera, l'altra non lo so".

Ci sarà una risposta della Sorgè a questi commenti poco carini?

Gennaro conteso da Mila, Francesca ed Erica

Un altro interessante Gossip che arriva dalla Casa del Grande Fratello, è quello che coinvolge tre ragazze apparentemente invaghite della stessa persona: Gennaro Lillio.

Dopo aver flirtato con Mila Suarez all'inizio del reality, ora il bel napoletano sembra avere occhi soltanto per Francesca De Andrè che, seppur sia interessata al giovane, si frena perché a casa c'è un fidanzato che la aspetta.

Anche Erica Piamonte non nasconde di trovare molto carino il compagno d'avventura, infatti, ha detto più volte che è l'unico che le smuove qualcosa tra tutti i concorrenti.

Quale tra queste tre bellezze conquisterà il cuore dell'ex di Lory Del Santo?