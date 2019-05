Ieri sera su Rai 1 in prima serata è andata in onda l'ultima puntata della fiction Mentro ero via con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno. Il finale è piaciuto molto ai fan in quanto è riuscito a risolvere i vari intrecci e a sciogliere i numerosi dubbi. Ci si chiede però se ci sarà una seconda stagione visti gli ottimi risultati di audience.

Ultima puntata fiction Puccini e Zeno

Mentro ero via, la fiction con la bravissima Vittoria Puccini, è terminata ieri 9 maggio 2019 regalando al pubblico fortissime emozioni e tensioni.

Il finale di Mentro ero via incanta il pubblico che chiede se ci sarà una seconda stagione

Abbiamo visto che Monica, la donna che si è risvegliata dal coma ed ha cercato in tutti i modi di ricordare qualche dettaglio significativo del suo passato, non è mai stata la vittima che credeva di essere. Monica ha scoperto infatti che il legame che la univa a Marco era soltanto professionale in quanto l'uomo stava facendo delle indagini sull'industria farmaceutica di famiglia in quanto negli ultimi anni vi erano stati numerosi e strani aborti.

Fino a quel punto tutti avevano assolto la donna in quanto si credeva che la poverina fosse vittima delle macchinazioni del marito nonché della psicologa, amante di Riccardo. E poi è giunto il colpo di scena. La bella Monica ha ricordato di aver ingannato Marco e di non averlo aiutato quando lui ne aveva più bisogno. La donna ha ricordato inoltre di averne causato la morte e di aver cercato di pagare per i suoi peccati costituendosi. Purtroppo ha poi avuto il terribile incidente ma il suocero e Stefano l'hanno salvata affinché lei potesse raccontare tutta la storia alla polizia.

Monica, quindi, non è stata la vittima che tutti credevano bensì la carnefice e per questo ha deciso di pagare il suo debito alla giustizia portando con sé anche i suoi cognati.

Una nuova stagione si farà: non arrivano conferme

La fiction è terminata svelando tutti i misteri per cui si crede che non ci sarà una seconda stagione nonostante gli ottimi ascolti che hanno incoronato la bravissima Vittoria Puccini. Dalla Rai, poi, non è arrivata nessuna conferma su un possibile prosieguo.

I fan, però, dati i super ascolti con share fino al 23,22% e 5.343.000 telespettatori della scorsa settimana sperano ancora che i vertici di Viale Mazzini decidano di confermare una seconda stagione.

Intanto il protagonista maschile della serie televisiva thriller dà poche speranze sul futuro della fiction. Su Instagram ha infatti postato una foto che lo vede discutere con la Puccini sotto la quale ha sottolineato che si è arrivati al finale di un bellissimo confronto ed ha ringraziato il pubblico che lo ha reso speciale.

Anche la Puccini con il suo messaggio su Instagram non fa presagire nulla in merito a un prosieguo in quanto anche lei ringrazia tutti per aver seguito la storia e null'altro.