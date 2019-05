Durante l'ultima puntata di "Live-Non è la D'Urso", è stata mandata in onda una foto che si diceva immortalasse Pamela Prati e Mark Caltagirone mentre rientravano a casa. La conduttrice ha fatto sapere che è stato il paparazzo Maurizio Sorge a realizzare questo scatto esclusivo poche sere fa a Roma. Il diretto interessato, però, a Fanpage ha smentito categoricamente di essere lui l'autore di quest'immagine: l'uomo ha fatto sapere che è stata Pamela Perricciolo ad inviargli la prova in questione per dimostrare la reale esistenza del fidanzato della showgirl.

Gossip, il paparazzo sulla foto della Prati con il fidanzato: 'Me l'ha data la Perricciolo'.

Maurizio Sorge fa chiarezza sulla foto di Pamela e Mark

La foto esclusiva che ritrarrebbe Pamela Prati in compagnia di Mark Caltagirone, non l'ha scattata Maurizio Sorge: a smentire la notizia che è stata data durante la scorsa puntata di "Live-Non è la D'Urso", è stato lo stesso paparazzo in un'intervista che ha rilasciato a Fanpage.

Al termine della diretta nella quale si è affermato che è lui l'autore della paparazzata fatta sotto casa della showgirl qualche sera fa a Roma, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza su questa storia.

Pubblicità

"Io non ho mai detto che la foto fosse mia. Io non ho paparazzato nessuno. La foto me l'hanno data", ha detto Sorge alla giornalista che l'ha intercettato poche ore fa.

La persona che avrebbe inviato a Maurizio la prova fotografica della reale esistenza di Caltagirone, è una delle agenti della sarda. "Me l'ha data Pamela Perricciolo", ha precisato il fotografo.

Il romano ha anche aggiunto che conosce la collega di Eliana Michelazzo da oltre 15 anni, che sono amici e che per questo si è rivolto a lei per avere qualche "soffiata" sui posti dove avrebbe potuto immortalare la Prati con il futuro marito.

"Non mi sono messo d'accordo con lei, cercavo solo di capire dove stava, quando arrivava per potergli fare qualche foto e fare il mio lavoro", ha detto Sorge prima di ribadire che la Perricciolo gli ha inoltrato lo scatto che ha fatto il giro della rete.

"Non mi sono mai arrogato la proprietà della foto, la paparazzata non l'ho fatta io", ha concluso Maurizio.

Pamela Prati scherza sui social, il pubblico si chiede: non stava male?

Prima che Maurizio Sorge gettasse nuove ombre sulla sincerità delle due agenti Pamela Prati, tutto il web parlava di un altro episodio che ha per protagonista la soubrette.

Pubblicità

Al termine della puntata di Live-Non è la D'Urso che è andata in onda ieri sera, la sarda è apparsa in una Instagram Stories di Eliana Michelazzo, la quale scherzava sul fatto che la starebbe plagiando da mesi.

In questo video, si vede una Pamela sorridente che saltella da una parte all'altra della strada, un atteggiamento molto lontano da quello che avrebbe una persona che è provata fisicamente dal polverone mediatico che si è alzato sulla sua storia d'amore.

Pubblicità

"Ma la Prati non stava male?", si sono chiesti in molti dopo averla vista giocare e divertirsi con la sua agente sui social network.

Ma i tanti chili che si dice la showgirl abbia perso e i problemi cardiaci ai quali avrebbe dovuto far fronte di recente, che fine hanno fatto? Anche quella era tutta una messa in scena?