Nelle prossime puntate della famosa telenovela Il Paradiso delle signore, ovvero quelle verranno trasmesse dal 6 al 10 maggio, ci saranno diverse novità. Alcune anticipazioni riguardano Vittorio, che vorrà scoprire cosa gli nasconde Lisa. Quest'ultima cercherà l'aiuto di Luca per riuscire ad andare via da Milano prima che Vittorio riesca a trovarla. Poi Spinelli andrà da Andreina per cercare di trovare una disposizione per la Corterno. Intanto Luciano consiglierà a Vittorio di cercare di ricucire il legame con Marta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 10 maggio: Elena potrebbe annullare le nozze

Nel frattempo Tina deciderà di andare al matrimonio di Elena e Antonio soltanto se sua madre accetterà il suo legame con Sandro. Successivamente Luca scoprirà che sua madre sta per morire e si recherà immediatamente da lei.

Elena pensa di annullare il matrimonio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Lisa prenderà una decisione che intralcerà i progetti di Spinelli, successivamente la donna rivedrà Vittorio. Nel frattempo Agnese riuscirà a trovare il modo far partecipare Tina alle nozze, ma Elena improvvisamente penserà di cancellare il matrimonio, poiché sarà notevolmente angosciata e infelice per il fatto che i suoi genitori non saranno presenti alla celebrazione.

Vittorio confesserà a Luciano ciò che gli è accaduto con Lisa. Poi Vittorio chiamerà Marta a Parigi ma non riuscirà a parlare con lei. Per tale motivo, l'uomo chiamerà Riccardo per dirgli di raggiungerlo nel suo ufficio. Successivamente Clelia, ormai parecchio irritata dal marito, scoprirà il progetto di Luciano per 'togliere di mezzo' Oscar. Poi Luca svelerà ad Andreina di aver rovistato nei documenti di sua madre e di aver trovato alcune informazioni importanti che potrebbero essere utili per la sua rivincita nei confronti di Umberto.

In seguito Vittorio deciderà di recarsi a Parigi per incontrare Marta. Poi Sandro annuncerà a Tina che Nora rinuncerà inaspettatamente alla canzone scritta dalla Amato. Agnese sarà molto contenta per il fatto che sua figlia canterà in radio.

Vittorio e Marta si ritrovano

Vittorio e Marta si incontreranno e sospetteranno entrambi che dietro le menzogne di Lisa sia implicata Andreina. In seguito Marta deciderà di seguire la donna per cercare di scoprire se nasconda qualcosa di 'losco'.

Luciano preleverà una grossa quantità di denaro, da utilizzare nel piano contro Oscar. In seguito Vittorio riceverà un'ambigua telefonata da Marta e andrà da Umberto per cercare Andreina, ma scoprirà che la donna è ormai partita con Ludovica. Vittorio grazie all'aiuto dell'avvocato Raschetti riuscirà a trovare Andreina, cercando di estrapolare informazioni dalla donna per riuscire a capire dove si trovi Marta. Quest'ultima si ritroverà prigioniera di Luca Spinelli.

Nel frattempo Antonio cercherà di decidere un bel regalo di nozze per Elena. Poi Gabriella riceverà una strana lettera appassionata da parte di uno sconosciuto che la colpirà. In seguito Nicoletta sentirà alcuni dolori durante i festeggiamenti per il suo ultimo giorno di lavoro. Poi Riccardo si ritroverà nei pressi del Paradiso e troverà Nicoletta in difficoltà: i soccorsi tarderanno ad arrivare e Cesare risulterà irraggiungibile. Infine Riccardo Guarnieri andrà a cercare un'ostetrica specializzata di sua conoscenza per cercare di aiutare Nicoletta.