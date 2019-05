Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore', ambientata nella città di Milano degli anni cinquanta, che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione del pubblico. Molte situazioni non riescono a essere risolte e aumentano i sospetti nell'animo dei personaggi principali, tra cui Vittorio. Quest'ultimo prosegue imperterrito nella ricerca della sorella Lisa e ha chiesto aiuto all'amico Federico per mettere l'annuncio per velocizzare il suo piano.

Il proprietario del grande magazzino è ignaro del fatto che la Conterno è la complice del piano organizzato da Luca Spinelli. Le anticipazioni dell'appuntamento di venerdì 3 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame Vittorio (Alessandro Tersigni). Il Conti si accorgerà di aver fatto la scelta giusta pubblicando l'inserzione,volta a rintracciare Lisa e una serie di indizi gli consentiranno di arrivare vicino alla verità in merito alla scomparsa della donna (Desiree Noferini).

Vittorio si trova in preda all'ansia in quanto non vede da molti giorni, ma si dice sicuro di poter ritrovare la sorellastra grazie a questo annuncio.

Le intenzioni di Irene

Un altro capitolo riguarda la figura di Antonio, per il quale si avvicinano le nozze con Elena, sebbene non manchino gli ostacoli nella sua vita. Salvatore finirà per chiedere dei validi consigli al fratello, che diventerà il suo più stretto confidente anche per quanto riguarda i suoi dubbi sentimentali. Salvo confesserà ad Antonio di provare dei sentimenti nei confronti di Gabriella, sebbene non abbia mai considerato in precedenza la Venere.

Gabriella, dal canto suo, dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Irene che avrà intenzione di allontanare la Venere dall'Amato. Per questo motivo Irene si impegnerà in prima persona per far credere alla collega che il fratello di Antonio sia rimasto il solito donnaiolo e di conseguenza non farsi strane illusioni.

Il piano di Agnese

Nel frattempo Agnese si renderà conto che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento con la figlia Tina, in quanto fino a questo momento ha messo i bastoni tra le ruote nel rapporto con Sandro Recalcati (Luca Capuano).

La donna avrà intenzione di fare un passo indietro, impegnandosi a trovare un punto di contatto con la ragazza. Il piano di Agnese non avrà gli effetti sperati, visto che riceverà l'effetto opposto da Tina. Sandro non vorrà arrendersi di fronte all'opposizione della famiglia della cantante e deciderà di fare una sorpresa alla giovane Amato, presentandosi al Paradiso dove coglierà l'occasione per dedicarle 'Anema e core'.