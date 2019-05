La soap opera 'Il paradiso delle signore' continua a ottenere ascolti che confermano un trend importante, come dimostra l'affetto del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo. I personaggi principali devono affrontare una serie di ostacoli che stanno mettendo a repentaglio la loro esistenza, oppure storie d'amore ricche di colpi di scena. L'attenzione viene posta intorno alla figura di Vittorio (Alessandro Tersigni) che sta cominciando a indagare riguardo allo strano comportamento di Lisa.

Il Paradiso delle Signore Daily, il cast: conosciamo i personaggi ... - kataweb.it

Di conseguenza il dottor Conti, di comune accordo con Marta, ha deciso di seguire Andreina, sicuro che la donna sia coinvolta in un piano di vendetta. Scopriamo cosa succede nell'appuntamento con Il paradiso delle signore del 10 maggio che vede al centro dell'attenzione la figura di Marta, alle prese con una situazione drammatica. Le anticipazioni dell'episodio di venerdì svelano che proseguirà il piano di Vittorio, deciso a mettersi in contatto con Andreina.

Conti vorrà riuscire nel suo intento e, di conseguenza, parlerà con l'avvocato Raschetti che gli darà delle informazioni importanti per colloquiare con la Mandelli. Quest'ultima è stata costretta a fuggire dalla città di Milano e ha raccontato una bugia a Umberto (Roberto Farnesi), dicendo di essere partita per qualche giorno in compagnia di Ludovica.

Antonio prende una decisione importante nel rapporto con Elena

Il proprietario del grande magazzino riuscirà a parlare con Andreina (Alice Torriani) e costringerà la donna a dirgli dove si trova Marta (Gloria Radulescu), prima che la futura sposa di Umberto possa far perdere le sue tracce.

La sorella di Riccardo (Enrico Oetiker) passerà dei momenti drammatici in quanto è tenuta in ostaggio da Luca Spinelli. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Antonio, felice di compiere un passo importante come quello di sposare Elena.

Riccardo pronto per dare un aiuto alla madre di suo figlio: Nicoletta avverte forti dolori

Il giovane Amato comincerà a pensare al regalo da fare alla Montemurro, mentre Gabriella dovrà fare i conti con una notizia inaspettata.

La Venere rimarrà stupita dall'arrivo di una lettera romantica ricevuta da una persona anonima. Nicoletta si troverà alle prese con un momento fatidico proprio nel suo ultimo giorno di lavoro al grande magazzino ma la situazione subirà delle complicazioni. Le dipendenti del Paradiso delle signore avvertiranno momenti di agitazione pronti per complicare la vicenda. Riccardo si dimostrerà determinante per dare un valido aiuto all'ex compagna e si troverà nelle vicinanze, mentre Cesare non potrà dare un aiuto alla futura sposa.