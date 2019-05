Il Paradiso delle Signore si appresterà ad andare in vacanza dopo gli ottimi ascolti riscontrati su Rai Uno. Le anticipazioni del finale di stagione svelano che il piano di Luciano contro Oscar avrà i suoi frutti mentre Tina deluderà la madre. Infine Marta e Vittorio Conti torneranno ad essere una coppia.

Il Paradiso delle Signore: Oscar arrestato, Luciano in ospedale

Da lunedì 13 maggio andrà in onda l'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore, finale stagione: lieto fine per Marta e Conti, Oscar in carcere

Le anticipazioni svelano che ci saranno molti colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli oltre due milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende del Paradiso. Nel dettaglio, Oscar finirà in carcere. Il marito cattivo di Clelia, infatti, cadrà nella trappola organizzata da Luciano con la complicità di Rino, nonostante sia un criminale. Quest'amicizia farà sorgere qualche dubbio sulla lealtà del ragionier Cattaneo, che finirà addirittura in ospedale pur di mettere incastrare Oscar. Tuttavia è certo che la Calligaris si rallegrerà per la riuscita del piano, tanto da ipotizzare un lieto fine con Luciano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: lieto fine tra Tina e Sandro

Le trame de Il Paradiso delle Signore, riguardanti il finale di stagione, svelano che tutti gli scheletri nell'armadio di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) verranno a galla in occasione dell'ultima puntata della soap opera d Rai Uno. Il Guarnieri, infatti, sarà costretto a confessare cosa ha fatto alla sua famiglia dopo essere rimasto vittima di sensi di colpa. Nel frattempo Tina prenderà una decisione nonostante la madre Agnese sia una bigotta.

La giovane Amato, infatti, deciderà di vivere la sua storia con un uomo sposato sotto gli occhi di tutti dopo che Nora ha concesso il divorzio al discografico. Una decisione, quella di Tina e Sandro (Luca Capuano) che siamo certi ferirà il cuore della madre Agnese.

Luciano tra Silvia e Clelia, trionfa l'amore tra Marta e Vittorio

Le nozze tra Luciano e Silvia non finiranno durante l'ultimo episodio. Silvia, infatti, vivrà accanto ad un uomo che ama profondamente Clelia.

Per tale ragione gli amanti della coppia Calligaris-Cattaneo potranno sperare in una loro storia d'amore nel corso della nuova stagione in partenza tra ottobre e novembre su Rai Uno. Nicoletta, invece, sarà ancora combattuta tra Cesare e Riccardo mentre Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) avranno il loro lieto fine. Nell'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, la giovane e Conti si troveranno da soli al termine di una giornata di lavoro al grande magazzino.

Alla fine di un confronto, i due si prometteranno un futuro insieme dopo essersi baciati con passione.