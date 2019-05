Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 è stata una vera e propria rivelazione di quest'ultima stagione televisiva. Lo sceneggiato con protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) ha totalizzato il 17% di share in più rispetto al suo esordio. Un altissimo share di ascolti, visto che il programma si scontra ogni giorno con Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. In questo modo la chiusura solo dopo una stagione è stata scongiurata per la gioia dei fans del Paradiso, che temevano non fosse riconfermata.

Il Paradiso delle Signore: la soap torna a novembre, Vittorio e Umberto confermati

Il Paradiso delle Signore rinnovato per altri due anni

La notizia del rinnovo della soap opera è stata presa con entusiasmo dagli ammiratori delle vicende ambientate al Paradiso delle Signore. Ebbene sì l'accordo tra Rai e la casa di produzione della fiction, Aurora Tv, sarà della durata di due anni. Al momento la messa in onda dei nuovi episodi è prevista per ottobre e novembre mentre le riprese dovrebbero iniziare entro il mese di agosto.

Farnesi torna al 100% nella prossima stagione, insieme a Vanessa Gravina

Intanto i protagonisti principali hanno rilasciato delle interviste a "Tv Sorrisi e Canzoni" per parlare di come hanno vissuto queste settimane di incertezze.

Pubblicità

Vanessa Gravina ha raccontato di essere molto affezionata ad Adelaide, un personaggio che ama alla follia. Inoltre ha dichiarato che la soap ha guadagnato ascolti sempre più alti che hanno dato credibilità all'azienda. Infine ha dato la sua totale disponibilità alla quarta stagione, dove ci sarà anche Roberto Farnesi. Nel dettaglio, l'attore che dà il volto a Umberto Guarnieri ha raccontato di esserci rimasto molto male quando ha saputo che Il Paradiso delle Signore avrebbe chiuso. Infatti è convinto che lo sceneggiato possa diventare il "fiore all'occhiello" di Rai 1.

La presenza di Giorgio Lupano in forse, Tersigni ci sarà

Se Vanessa Gravina e Roberto Farnesi ci saranno al 100%, la presenza di Giorgio Lupano è in forse. L'attore che interpreta Luciano Cattaneo ha dichiarato di avere preso impegni a teatro, sebbene prometta che farà di tutto per poter esserci. Stesso destino per il personaggio di Sandro Recalcati interpretato da Luca Capuano. Quest'ultimo, infatti, ha detto di essere particolarmente felice per i costumisti, artigiani ed i falegnami che non perderanno il lavoro.

Pubblicità

Alla domanda se ci sarà per la nuova stagione, Luca ha risposto in questo modo: "Tornerà anche Sandro? Io non ve lo dico, siete voi i giornalisti... provate ad indovinare". Infine ma non meno importante è stato il parere di Alessandro Tersigni, che si è dichiarato entusiasta di poter tornare a lavorare con il produttore Giannandrea Pecorelli. A tal proposito, ha confessato di tenere moltissimo al personaggio di Vittorio Conti, che non vede l'ora di interpretare di nuovo.