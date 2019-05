Il Paradiso delle Signore tornerà nelle case degli italiani nel prossimo autunno, dal 14 ottobre. Nel frattempo, la Rai ha deciso di riproporre su Raiuno sempre alla stessa ora del pomeriggio, le repliche della terza serie appena conclusa.

Chi tornerà a fare parte del cast nella quarta stagione?

Ci sarà sicuramente Vittorio, il protagonista della fortunata serie.

Dopo aver acquistato il Paradiso delle Signore, Vittorio ha risollevato le sorti del grande magazzino e dato lavoro alle ragazze protagoniste delle storie della terza serie. L'attore, Alessandro Tersigni, ha confermato la sua presenza nella quarta stagione che inizierà le riprese ad agosto.

Un'altra certezza saranno Vanessa Gravina, interprete della contessa Adelaide di Sant'erasmo e Roberto Farnesi che ha vestito i panni del potente Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, via alla quarta stagione

L'attrice ha confermato la sua presenza e ha ringraziato pubblicamente i fan per l'affetto dimostrato; ha anche scritto una lettera sulla sua pagina ufficiale in cui manifesta la stima per i colleghi che le sono stati accanto in questa lunga avventura. Anche Roberto Farnesi ha voluto confermare la presenza del suo personaggio, vedovo e padre di due figli che in questa stagione ha dovuto affrontare non poche difficoltà per tenere unita la sua famiglia.

Clelia e Nicoletta torneranno?

Incerta, invece, la presenza di Clelia Calligaris interpretata dell'attrice Enrica Pintore che ha lasciato sui social un lungo e profondo messaggio di ringraziamento per tutti i fan e i colleghi, confermando solo l'inizio della nuova stagione senza specificare la sua presenza. Il personaggio ha saputo appassionare molti con la sua storia extraconiugale con il ragioniere Cattaneo. La donna era sposata con un uomo violento che la perseguitava e dal quale, a quei tempi, era impossibile divorziare.

Una storia avvincente e molto emozionante che ha tenuto il pubblico sulle spine fino all'ultima puntata.

Lascia una speranza Nicoletta Cattaneo che nel finale di questa stagione ha salutato il suo Riccardo con un "Tornerò". I due giovani protagonisti hanno portato avanti certamente la storia più seguita ed appassionante di quest'anno.

Una soap che ha dato molte soddisfazioni

Il Paradiso delle Signore è una soap di Raiuno che quest'anno ha proposto per la terza stagione un nuovo formato.

La fortunata serie, infatti, era cominciata con degli appuntamenti settimanali in prima serata a partire dal dicembre del 2015 per due stagioni. Per la terza stagione, invece, Raiuno ha deciso di proporre delle puntate quotidiane che hanno tenuto compagnia ogni pomeriggio a milioni di fan. Questi ultimi sono stati probabilmente decisivi perché hanno mostrato una forte opposizione nei confronti della chiusura del programma annunciato dalle sedi Rai.

Si sono organizzate petizioni e manifestazioni che hanno evidentemente inciso sulla decisione di dare il via alla quarta stagione.

La terza stagione de Il Paradiso delle Signore era cominciata un po' in sordina, forse a causa dell'agguerrita concorrenza di Canale 5 con Uomini e donne. Con il tempo, però, la soap targata Raiuno ha conquistato sempre più posto nel cuore degli italiani fino ad ottenere interessanti negli ascolti. Per le nuove trame bisognà pazientare ancora qualche mese.