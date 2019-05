Nuovo appuntamento con la soap “Il Paradiso delle signore”, che continua a tenere compagnia ai fan con le repliche della terza stagione. Anche se è già stato reso noto che le nuove puntate saranno registrate a partire dal 5 agosto 2019, e debutteranno su Rai 1 ad ottobre, al momento non è possibile sapere se tutti gli attori torneranno a fare parte del cast. Nell’ultima puntata che ha tenuto incollati sul piccolo schermo quasi 2 milioni di spettatori, due personaggi hanno promesso di restare insieme anche in futuro.

Si tratta di Marta Guarnieri e Vittorio Conti, i quali hanno fatto sognare il pubblico sin dalla prima volta che si sono incontrati. Ci sono vari indizi che fanno pensare che quest’ultimo e la figlia di Umberto potrebbero non riuscire a coronare il loro sogno d’amore nella quarta stagione. Il primo a mettere il bastone tra le ruote alla coppia è sicuramente Luca Spinelli per portare al termine la sua vendetta contro i Guarnieri una volta per tutte.

Il Paradiso delle signore, nuova stagione: le nozze di Vittorio e Marta potrebbero saltare

Riassunto terza stagione: Marta e Vittorio ritornano insieme

E’ stato amore a prima vista tra Marta e Vittorio: la figlia di Umberto dopo aver dato il primo bacio al direttore ha subito avuto la certezza di aver trovato l’uomo della sua vita. Nel corso dei capitoli finali della terza stagione, la giovane Guarnieri dopo aver rischiato di perdere la vita a causa di un incidente automobilistico avuto con il suo rapitore Luca nei tornanti tortuosi della Liguria, ha fatto ritorno a casa.

Vittorio ha fatto tornare la sua fidanzata a lavorare al paradiso: in tale circostanza, la coppia si è ricongiunta ma nonostante ciò ha deciso di non mettere al corrente le veneri. La figlia di Umberto dopo aver baciato appassionatamente il Conti, ha annunciato il successo ottenuto al grande magazzino alla fiera di Pavia grazie alla collezione ideata dalla Rossi.

Trame nuove puntate: Luca o Lisa potrebbero sabotare le nozze tra il Conti e la Guarnieri

Successivamente Gabriella ha messo un freno alla sua relazione con Salvatore, decidendo di andare a vivere a Parigi, mentre il Conti ha chiesto la mano della sua fidanzata.

Marta ha subito accettato di sposare il direttore del paradiso, suggellando di nuovo la promessa del loro futuro insieme dopo quanto accaduto nell’episodio numero 180. In particolare la figlia di Umberto, prima di ricevere la tanto attesa proposta di matrimonio, aveva chiesto a Vittorio di promettergli che nessuno li avrebbe fatti separare nuovamente. Purtroppo è difficile sperare che nei nuovi episodi dello sceneggiato, Luca Spinelli o Lisa non si intrometteranno tra la coppia.

Quest’ultima in particolare essendosi presentata a Milano con una falsa identità, potrebbe ritornare in scena per sabotare la cerimonia dei due promessi sposi con la complicità di Amanda. Ebbene sì, mentre per i telespettatori sembra essere scontato un lieto fine tra Vittorio e Marta, non c’è nessuna certezza che i diretti interessati possano riuscire a diventare marito e moglie con facilità.