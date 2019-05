La famosa fiction daily “Il Paradiso delle signore” che ha fatto compagnia agli spettatori nel corso di questi mesi, grazie al grande successo ottenuto in termini di ascolti continua ad andare in onda su Rai Uno con le repliche della terza stagione. Anche se manca ancora molto per la messa in onda delle nuove puntate, i fan più appassionati della soap opera non vedono l’ora che arrivi il periodo autunnale per poter scoprire quali colpi di scena li lasceranno con il fiato sospeso.

Due protagonisti oltre a poter coronare il loro sogno d’amore convolando a giuste nozze, potrebbero mettere su famiglia. Si tratta di Vittorio Conti e Marta Guarnieri, dato che ci sono parecchi indizi che portano a pensare che diventeranno mamma e papà, soprattutto l’ultima scena finale terminata con una romantica proposta di matrimonio.

Riassunto terza stagione: Marta dice al fratello Riccardo di non volersi sposare in futuro

Ebbene sì, le avventure che ruotano attorno al magazzino milanese torneranno ad appassionare i telespettatori ad ottobre.

Il Paradiso delle signore, nuovi episodi: Marta e Vittorio potrebbero diventare genitori

Mentre c’è assoluta certezza in merito alla data di uscita della quarta serie, non sono state ancora fornite anticipazioni ufficiali sulle trame, ma soltanto indiscrezioni. Ci sono tutti i presupposti che hanno fatto intuire al pubblico che Marta potrebbe apprendere di essere in dolce attesa, ma prima occorre fare un passo indietro, ovvero ripercorrere i momenti più importanti della stagione appena conclusa. Nei primi episodi, la giovane Guarnieri ha fatto i conti con la mancanza della defunta madre, soprattutto durante il suo ventunesimo compleanno.

Successivamente la figlia di Umberto ha catturato l’attenzione di Vittorio con le sue fotografie, al tal punto che lo stesso ha deciso di esporle al paradiso market. La relazione sentimentale intrapresa con il direttore ha spinto la nipote di Adelaide a non convolare a nozze con Valerio Nervi. A quel punto, Marta oltre a far sapere al fratello Riccardo di non volersi sposare nemmeno in futuro, ha affermato di non avere intenzione di diventare madre.

La proposta di nozze di Vittorio, la Guarnieri potrebbe diventare mamma

Ancora una volta, la figlia di Umberto ha messo al primo posto la sua carriera; infatti dopo aver proposto al direttore delle vecchie campagne promozionali, slogan, e manifesti del grande magazzino, ha messo al corrente del suo nuovo impiego i suoi familiari. La vera svolta nella vita della giovane Guarnieri è avvenuta quando Vittorio l’ha sorpresa nel capitolo 180. Quest’ultimo ha suonato il pianoforte a lume di candela, e dopo aver rassicurato la sua amata dicendole che potrà contare sempre su di lui se lo vorrà, le ha chiesto la mano dandole l’anello di fidanzamento.

Marta dopo aver dimostrato molta coerenza per quanto riguarda il lavoro, ha cambiato idea sul matrimonio, visto che non ha esitato affatto per accettare la proposta di nozze del Conti. Un altro indizio che fa presagire che la giovane Guarnieri potrebbe anche decidere di mettere al mondo dei figli, è la notte di passione che la stessa ha trascorso con Vittorio dopo essere ritornata da Parigi pur non essendo ancora legata all’uomo legalmente. A questo punto, se Marta sarà davvero pronta a diventare madre, occorrerà attendere gli spoiler dei nuovi episodi anche se i presupposti non mancano.