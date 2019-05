Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di tenere alta la concentrazione del pubblico. I colpi di scena non mancano all'interno del prodotto televisivo che viene seguito da milioni di telespettatori italiani, curiosi di sapere come possano concludersi delle vicende amorose. Lunedì 6 maggio ha avuto inizio una nuova settimana che ha creato ulteriore suspense nell'animo dei fan.

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore'.

Scopriamo cosa succede nell'appuntamento di martedì 7 maggio: le anticipazioni rivelano che sarà al centro dell'attenzione la figura di Luca che sta attraversando un momento complicato. Gli spoiler sottolineano che Vittorio troverà un ottimo confidente nella persona di Luciano (Giorgio Lupano) al quale spiegherà di non avere alcuna intenzione di porre fine alle ricerche riguardanti la sorellastra. Per questo motivo il dottor Conti potrà fare affidamento sulla persona di Amanda che viene meno alla richiesta della Conterno e finirà per aiutare il proprietario del grande magazzino.

Questo retroscena offrirà delle informazioni utili intorno alla figura di Amanda, presentatasi come l'amica di Lisa. Luca continuerà a essere impegnato nel piano volto a distruggere la famiglia, ma una notizia scuoterà l'animo dell'uomo.

Umberto si accorge dello strano comportamento di Andreina

Lo Spinelli verrà a sapere che le condizioni di salute della madre sono molto gravi e per questo motivo si avvicinerà la dipartita della donna. Questa novità colpirà Luca che, nonostante ciò, vorrà portare avanti il suo progetto.

Nel frattempo Umberto (Roberto Farnesi) si accorgerà dello strano comportamento di Andreina e vorrà capire il motivo di questo atteggiamento. Il commendatore sorprenderà la futura sposa al telefono con una persona ignota, sebbene si sia compreso che si tratta dell'avvocato Raschetti.

Luca ha un incontro con la madre

La Mandelli si è affidata al legale, al quale ha chiesto di darle dei documenti falsi per far partire Lisa. Un altro capitolo riguarda la figura di Agnese, alle prese con una decisione importante.

La madre di Antonio capirà che sia arrivato il momento di chiarire la situazione con Tina in quanto si avvicina il matrimonio del figlio. La situazione si aggraverà dopo che Elena mostrerà l'intenzione di annullare le nozze per il fatto che i genitori non potranno presentarsi alla cerimonia. Luca giungerà in Svizzera, dove andrà a parlare con la madre morente e rimarrà stupito di fronte alla richiesta della donna. La mamma spingerà Spinelli a interrompere il piano di vendetta contro il dottor Guarnieri.