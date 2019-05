In questi giorni al Paradiso delle Signore ne stanno accadendo davvero di tutti i colori. Nel corso dell'appuntamento a cui assisteremo domani, martedì 14 maggio, vedremo che Vittorio e Umberto riusciranno a trovare Marta. La giovane Guarneri sarà ritrovata in fondo ad un dirupo a seguito dell'incidente avuto in auto con Luca Spinelli. Di quest'ultimo, però, non ci saranno tracce. In casa Amato, invece, tutto sarà pronto per le nozze tra Antonio ed Elena. Il grande giorno è ormai vicinissimo. Scopriamo cosa accadrà nel dettaglio nel corso della puntata di domani.

Il Paradiso delle signore 14 maggio

Spoiler puntata martedì: Marta e Luca subiscono un incidente, la Guarnieri viene ritrovata

Dopo essersi messa sulle tracce di Andreina Mandelli e aver scoperto che la donna ha in mente un piano diabolico capitanato da Luca Spinelli, Marta Guarnieri è stata rapita. Vittorio, resosi conto della cosa, ha deciso di rivolgersi ad Umberto per poter ritrovare la sua amata. I due uomini si sono recati nel luogo dove avrebbero dovuto trovare Marta, ma non hanno trovato nessuno.

Luca, infatti, era già scappato via. Nel corso dell'episodio di domani, martedì 14 maggio, del Paradiso delle Signore, però, vedremo che Spinelli perderà il controllo della vettura e darà luogo ad un incidente. Vittorio e Umberto si metteranno sulle tracce dei due. Mentre vagheranno per il bosco, troveranno la giovane Guarnieri in fondo ad un dirupo. Immediatamente si avvicineranno a lei e faranno il possibile per metterla in salvo. Di Luca Spinelli, però, non vi è alcuna traccia.

Dove si sarà cacciato il potente organizzatore del piano diabolico?

Tutto è pronto per le nozze tra Elena e Antonio

Nel frattempo, in casa Amato continueranno ad effettuarsi gli ultimi preparativi per le nozze tanto accese. Dopo grandi tira e molla, infatti, Elena e Antonio convoleranno finalmente a nozze.Il ragazzo ha anche dedicato una splendida serenata alla sua futura moglie, lasciando la ragazza completamente spiazzata. Ad ogni modo, tutto sembrerà essere ormai pronto anche se la Montemurro non potrà fare proprio a meno di mostrare un po' di tristezza a causa dell'assenza della sua famiglia nel giorno più importante della sua vita.

Federico, intanto, ha ricevuto la chiamata per il militare. Nel corso della puntata di domani del Paradiso delle Signore, vedremo che la sua fidanzata Roberta scoprirà la notizia e si renderà conto che il suo fidanzato è costretto a partire. Questo, naturalmente, turberà moltissimo la loro stabilità di coppia. Nicoletta, invece, ha dato alla luce una splendida bambina. Nelle prossime puntate scopriremo come si evolverà la situazione con Riccardo e Cesare.