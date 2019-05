Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ricche di colpi di scena. Nelle puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Marta e Luca avranno un grave incidente stradale, mentre Elena sposerà Antonio. Infine Nicoletta darà alla luce ad una bambina.

Nicoletta partorisce una bambina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate dal 13 al 17 maggio, raccontano che Silvia resterà accanto a Nicoletta durante tutto il travaglio. Alla fine la ragazza partorirà una bambina per la gioia di tutti.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: il parto di Nicoletta, la Guarnieri in clinica

Riccardo, a questo punto, si farà contagiare dal clima di festa in quanto aveva aiutato la Calligaris a trovare un'ostetrica per assisterla nel parto.

Nel frattempo Marta continuerà ad essere segretata da Luca all'interno della sua lussuosa villa di Rapallo. Per tale ragione, Umberto e Vittorio non troveranno nessuno dopo essersi precipitati nella località ligure. I telespettatori scopriranno che Spinelli e Marta precipiteranno in un burrone all'alba dopo essere rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Poco dopo, la giovane Guarnieri verrà ritrovata in fondo al burrone mentre Luca sembrerà essere scomparso nel nulla.

Pubblicità

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: le nozze di Elena e Antonio

A casa Amato ferveranno i preparativi per il matrimonio tra Elena e Antonio. Proprio questi ultimi riceveranno una notizia insperata al loro ingresso in chiesa. Agnese, invece, comincerà ad accettare Sandro nella vita della figlia Tina, tanto che tutti sembreranno essere felici. Per tale ragione il discografico e Tina cominceranno a fare importanti progetti per il loro furto. Infine Vittorio e Umberto setacceranno il percorso alla ricerca di Marta.

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore in onda nella terza settimana di maggio Vittorio e Umberto riusciranno a trovare Marta, tanto da allertare i soccorsi. La giovane Guarnieri, a questo punto, verrà trasportata in clinica. Fortunatamente le condizioni della ragazza si riveleranno meno gravi del previsto, così da poter lasciare velocemente la clinica e tornare a Villa Guarnieri. Qui incontrerà Adelaide, appena tornata da Parigi. Inoltre Marta pretenderà di avere un confronto con Umberto per scoprire la verità su suo padre.

Pubblicità

Luciano in ospedale, Luca minaccia il padre di Marta

Nora continuerà a tramare la sua vendetta contro Tina. L'ex moglie di Sandro infatti, rovinerà l'esibizione canora dell'Amato in radio. Inoltre l'accuserà di aver messo i bastoni tra le ruote al suo matrimonio con Recalcati. Una vendetta che non piacerà affatto ad Agnese, la quale temerà per la reputazione della figlia. Nel frattempo Luciano rischierà la propria vita per mandare Oscar in galera.

Pubblicità

A Villa Guarnieri, Luca comparirà all'improvviso puntando una pistola contro il padre di Marta. Infine Umberto sarà costretto a confessare tutta la verità alla sua famiglia, mentre Silvia temerà che Luciano ama ancora Clelia. Come evolverà la storia? Le prossime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lo sveleranno.