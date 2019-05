Chi non ha avuto modo di seguire la terza stagione della soap opera “Il Paradiso delle signore”, potrà rivedere ogni singolo episodio a partire da lunedì 20 maggio sempre alle 15:35. E proprio così, in attesa del rinnovo dello sceneggiato, i dirigenti della rete ammiraglia Rai continueranno a far emozionare i telespettatori con le repliche.

Nelle puntate che andranno in onda fino al 31 maggio 2019, Nicoletta Cattaneo profondamente delusa dopo aver ascoltato le rivelazioni spiazzanti di Ludovica su Riccardo Guarnieri, prenderà le distanze dallo stesso. Marta invece dopo essere venuta a conoscenza che Vittorio Conti ha avuto bisogno del suo aiuto per evitare l’arresto della sua fidanzata Andreina Mandelli, accetterà l’invito a cena di Luca Spinelli.

Marta arrabbiata con Vittorio, Clelia ricattata da un criminale

Le anticipazioni degli episodi che i fan vedranno da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2019 ci dicono che Vittorio per non far finire in prigione Andreina, chiederà a Marta di collaborare con lui al paradiso.

Il Paradiso delle signore, trame: Nicoletta si allontana da Riccardo, Marta esce con Luca

Il direttore del grande magazzino non rivelerà alla giovane Guarnieri di essere impegnato sentimentalmente. Intanto Luca si avvicinerà alla famiglia Guarnieri, facendo un regalo ad Adelaide. Il gesto inaspettato di Spinelli farà ingelosire Umberto. Nel frattempo Riccardo per rispettare la scommessa fatta ai suoi amici, continuerà a fare delle avance a Nicoletta, facendo esultare di gioia la madre della ragazza.

Successivamente Vittorio avrà l’ennesima discussione con la Mandelli, per non aver ascoltato i suoi utili consigli per sfuggire alla giustizia.

Purtroppo il ritorno di quest’ultima farà allontanare Marta da Vittorio: in particolare la giovane Guarnieri, non appena verrà a conoscenza dell’identità della donna, si scaglierà contro il Conti per non averla subito messa al corrente. Clelia per poter continuare a lavorare come capocommessa si farà sottomettere da un criminale, che si servirà di lei per poter mettere le mani su dei documenti falsi.

Ludovica fa una rivelazione spiazzante a Nicoletta, la sorella di Riccardo cena con Luca

Tina, dopo essere stata assalita dai sensi di colpa per non aver detto alla madre di aver iniziato a lavorare al paradiso, si troverà costretta a prendere una decisione difficile.

Nel contempo Umberto chiederà a Vittorio di licenziare sua figlia Marta. Purtroppo quest’ultima non appena apprenderà la decisione del padre, prenderà un’iniziativa che potrebbe compromettere il paradiso. Ludovica farà una confessione spiazzante a Nicoletta, mentre Marta dopo essersi arrabbiata con il Conti per aver mandato avanti una sua idea al paradiso per farsi pubblicità, accetterà di cenare con Luca con l’obiettivo di suscitare la gelosia del direttore.

La giovane Guarnieri si renderà conto di essere molto simile a Spinelli. Intanto Nicoletta farà infuriare la madre per aver deciso di confidare a Clelia ciò che le ha detto Ludovica. Salvatore e Amato cercheranno di convincere invano la madre ad accettare il fatto che Tina continui a lavorare al paradiso. Riccardo farà di tutto per riconquistare la fiducia della Cattaneo, dato che con la complicità di Gabriella le preparerà una sorpresa. In seguito Luca sorprenderà i Guarnieri dando avvio ad un progetto in onore della defunta madre di Marta: il gesto di Spinelli scatenerà la gelosia di Adelaide che temerà di perdere il potere acquisito.

Infine Agnese chiederà ancora una volta alla figlia di dare le sue dimissioni al paradiso.