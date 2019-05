La prossima settimana i telespettatori della fortunata soap “Il Paradiso delle signore” vedranno gli ultimi episodi della stagione in corso, ma l’appuntamento con le nuove trame è stato rinnovato per ottobre prossimo. Le anticipazioni ci dicono che Tina Amato, non appena sua madre Agnese accetterà la sua peccaminosa relazione con Sandro Recalcati, si troverà in una bruttissima situazione. La giovane cantante esulterà di gioia per poco, perché darà un enorme scandalo dopo essersi esibita.

Il Paradiso delle signore, spoiler: Tina dà scandalo, Marta vuole affrontare il padre

Nello specifico Nora, sempre più furiosa per essere stata lasciata dal marito, metterà in ridicolo la rivale in amore pubblicamente. Marta Guarnieri dopo essere finita in ospedale a seguito di un incidente avuto con Luca Spinelli, pretenderà di far luce su una questione. La fidanzata di Vittorio Conti pur non essendo ancora stata dimessa dalla clinica, vorrà tornare al più presto possibile dai suoi familiari per capire se suo padre ha sottratto davvero i beni ai Fonseca.

Agnese approva la relazione della figlia, Umberto e Vittorio alla disperata ricerca di Marta

Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 Maggio 2019, Nicoletta dopo aver avuto delle fortissime contrazioni, metterà al mondo una bellissima bambina al paradiso, grazie all’intervento di Riccardo, dato che Cesare non si farà vivo. Silvia si recherà subito nel grande magazzino per stare accanto alla figlia. Nel frattempo Antonio con la complicità di Sandro che suonerà la chitarra, dedicherà una serenata alla sua promessa sposa.

Marta continuerà ad essere tenuta in ostaggio da Luca che, non appena verrà a conoscenza che Umberto e Vittorio stanno per arrivare nella sua villa di Rapallo, si darà alla fuga con la giovane. Purtroppo Spinelli a causa della fretta perderà il controllo della sua vettura, finendo fuori strada. Marta cadrà in fondo ad un burrone, mentre il suo rapitore scomparirà nel nulla. Elena e Antonio riceveranno una sorpresa molto gradita il giorno delle loro nozze.

Per Roberta invece non sarà un bel momento, perché cadrà in preda allo sconforto dopo aver appreso che Federico deve partire per il servizio militare. Tina dopo aver ricevuto finalmente l’approvazione della madre Agnese per poter stare con Sandro, inizierà a progettare il futuro insieme all’impresario. Guarnieri e Conti si dispereranno per le sorti di Marta, mentre Luciano sarà sempre più deciso a mettere in cattiva luce Oscar con l’aiuto di Rino.

Marta vuole avere delle spiegazioni dal padre, Tina messa in ridicolo da Nora

Umberto e Vittorio dopo aver seguito le tracce di un penumatico sulla strada, faranno uscire dall’automobile incidentata Marta e la porteranno subito in ospedale. Clelia verrà a sapere da Luciano che a breve suo marito farà i conti con la giustizia. Marta sarà intenzionata a tornare a casa per affrontare il padre, nonostante i medici le consiglieranno di stare a riposo. In seguito Tina farà finalmente la sua prima esibizione alla radio, cantando il testo che Sandro ha scritto per lei: purtroppo l’arrivo di Nora rovinerà tutto. Quest’ultima farà delle gravi affermazioni sulla giovane Amato in pubblico, per aver intrapreso una relazione con suo marito. Luciano non vedrà l’ora di farla pagare ad Oscar per tutte le sofferenze che ha fatto patire alla moglie. Nel frattempo Agnese farà in passo indietro, dopo aver appreso che sua figlia è stata messa in ridicolo da Nora. Il ragioniere Cattaneo per colpa di un intoppo si vedrà costretto ad intervenire personalmente nel piano contro Bacchini, mettendo addirittura a rischio la propria vita. Gabriella riceverà l’ennesima missiva da un corteggiatore segreto, ma a differenza delle altre volte deciderà di non conoscerlo. Luca si presenterà alla villa Guarnieri e punterà una pistola contro Umberto. Luciano finirà in ospedale dopo essere rimasto ferito, mentre Clelia e il figlio Carlo saranno finalmente al sicuro. Umberto essendo stato minacciato da Spinelli, sarà obbligato a svelare ai suoi familiari il suo oscuro passato. Tina dopo aver discusso per l’ennesima volta con la madre, non vorrà mettere fine alla sua relazione con Sandro pur essendo stata criticata duramente sui giornali. Nel contempo Silvia proverà dispiacere dopo aver intuito che suo marito Luciano si ritrova infermo per colpa della Calligaris. Infine Nicoletta dovrà fare una scelta difficile per la figlia, mentre Marta e Vittorio dopo essere rimasti da soli al paradiso, si riconcilieranno scambiandosi un bacio.