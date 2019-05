La puntata di domani, mercoledì 15 maggio, de Il Paradiso delle signore sarà ricca di punti di svolta. La giovane Guarnieri verrà ritrovata in seguito all'incidente d'auto con Luca Spinelli. La ragazza verrà soccorsa da Vittorio e Umberto e portata in ospedale.

Per quanto riguarda Luciano, invece, il ragioniere preparerà tutto per la trappola da tendere ad Oscar. L'uomo informerà anche Clelia del piano che ha in mente per liberarsi una volta per tutte dell'ex marito della Calligaris. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà nella puntata di domani.

Marta viene ritrovata da Umberto e Vittorio, mentre Adelaide torna a Milano

L'episodio di domani de Il Paradiso delle signore vedrà come protagonista Marta. La giovane Guarnieri è stata rapita da Luca Spinelli.

Il Paradiso delle signore trama 15 maggio

Una volta scoperto il nascondiglio, però, il potente Spinelli è scappato via con Marta per non farsi trovare. L'uomo, durante la fuga, ha perso il controllo della sua vettura ed ha dato luogo ad un forte incidente. Dopo giorni di preoccupazione, Vittorio e Umberto riusciranno finalmente a trovare la Guarnieri. La ragazza sarà ritrovata in fondo ad un dirupo in condizioni alquanto compromesse. Per questo motivo, il padre e il fidanzato della ragazza la soccorreranno immediatamente.

Nel frattempo, una volta scoperto quanto accaduto, Adelaide deciderà di tornare a Milano per stare vicino a sua nipote ed appurare di persona le sue condizioni di salute. La donna, però, incomincerà anche ad indagare su di un'altra questione. Dopo le strane allusioni di Luca Spinelli, infatti, la cognata di Umberto è assolutamente determinata a scoprire che cosa si cela dietro le dichiarazioni di Luca. Quale segreto, dunque, nasconde Umberto a tutta la famiglia? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

Tutto è pronto per la messa in pratica della trappola che Luciano vuole tendere ad Oscar

Su di un altro versante, intanto, la situazione non sarà affatto più distesa. Nella puntata di domani del Paradiso delle signore vedremo che Luciano ultimerà i preparativi per la trappola da tendere a Oscar. L'ex marito di Clelia è diventato, ormai, una minaccia troppo pericolosa. Per questo motivo, è necessario agire per cercare di liberarsi di lui una volta per tutte.

Il ragionier Cattaneo informerà anche Clelia delle sue intenzioni. I due riusciranno nel loro piano? Vedremo.

Intanto, al Paradiso Gabriella continuerà a ricevere le lettere del suo misterioso spasimante. A quanto pare, c'è un ragazzo estremamente interessato a lei che sta facendo davvero il possibile per cercare di riuscire a conquistare il cuore della giovane commessa. Lei, ovviamente, sarà molto lusingata.