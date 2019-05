Continuano ad andare in onda su Rai uno le repliche dell'amata soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che riesce ad attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Questi appuntamenti danno la possibilità ai telespettatori di rivedere una serie di puntate che non hanno seguito, partendo dall'inizio quando si fa la conoscenza dei personaggi principali. Siamo giunti alla seconda settimana di repliche con Il paradiso delle signore che si è rivelata essere un successo al punto che ha ottenuto la riconferma.

Le anticipazioni degli episodi che vanno da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la famiglia Amato. Vittorio (Alessandro Tersigni) dimostrerà la propria preoccupazione dovuta ad Andreina e si vedrà costretto a chiamare in causa Marta (Gloria Radulescu) alla quale chiederà aiuto per evitare che la Mandelli possa finire in cella. Il dottor Conti non informerà la giovane Guarnieri sul rapporto con Andreina (Alice Torriani), divenuta la sua compagna. Il comportamento di Vittorio porterà a fare delle riflessioni in quanto potrebbe essere rimasto attratto dalla figlia di Umberto (Roberto Farnesi).

Le intenzioni di Luca nel rapporto con la contessa Adelaide

Nel frattempo la presenza di Spinelli diventerà sempre più centrale all'interno della famiglia Guarnieri al punto che deciderà di fare un regalo ad Adelaide dimostrando il proprio amore nei confronti della contessa. L'uomo farà un passo importante per ingraziarsi la zia di Riccardo (Enrico Oetiker). L'atteggiamento di Luca non passerà inosservato agli occhi di Umberto che inizierà a fare i conti con la gelosia.

Riccardo continuerà il corteggiamento nei confronti di Nicoletta (Federica Girardello) e questa notizia renderà felice Silvia sicura che la figlia possa trarre dei vantaggi dal matrimonio con il Guarnieri.

Marta rimane delusa da Vittorio

Marta (Gloria Radulescu), dopo aver fatto una serie di ricerche, si accorgerà che Andreina è una donna ricercata dalla polizia e si scaglierà contro Vittorio accusando il Conti di averla presa in giro. Un altro capitolo riguarda Tina che dovrà affrontare una serie di problematiche.

La giovane Amato si vedrà costretta molte bugie alla madre per non far sapere del lavoro al Paradiso delle signore e la ragazza dovrà prendere una decisione importante. Salvatore e Antonio non avranno dubbi a schierarsi dalla parte della sorella e s'impegneranno per convincere la madre nel dare la possibilità a Tina di lavorare come commessa. Agnese non vorrà ripensare alla sua scelta e cercherà di convincere la figlia a lasciare il grande magazzino.