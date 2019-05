Le vicende ambientate a Il Paradiso delle signore continuano ad emozionare i fan di Rai 1. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio Marta e Spinelli avranno un incidente d'auto mentre Nora organizzerà un piano contro Tina. Infine Umberto racconterà la verità sul suo passato.

Il Paradiso delle signore: incidente per Marta e Luca

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inerenti gli episodi in onda dal 13 al 17 maggio, rivelano che Silvia e Clelia staranno vicine a Nicoletta entrata all'improvviso in travaglio durante l'ultima giornata lavorativa al grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore trame dal 13 maggio: Nora si vendica di Tina, Spinelli scompare

La giovane Cattaneo, infatti, metterà al mondo una splendida femminuccia grazie all'aiuto di una bravissima ostetrica chiamata in suo soccorso da Riccardo, visto che l'ambulanza tardava ad arrivare. Intanto Antonio si recherà sotto casa di Elena per farle una serenata del Settecento alla chitarra accompagnato da Sandro. Umberto e Vittorio, invece, si metteranno in viaggio per raggiungere la Villa di Rapallo dove Luca tiene sequestrata Marta. Peccato che una volta raggiunta l'abitazione i due siano scomparsi.

Spinelli e la giovane Guarnieri, infatti, fuggiranno a tutta velocità lungo i tornanti della Liguria. Purtroppo l'uomo perderà il controllo del mezzo, finendo in fondo ad un burrone.

La scomparsa di Spinelli

A casa Amato arriverà il grande giorno delle nozze di Elena e Antonio. La coppia, poco prima di entrare in chiesa, sarà raggiunta da una sorpresa inattesa. Nel frattempo Vittorio e Umberto scopriranno il corpo di Marta ai limiti di un bosco mentre di Spinelli non ci sarà alcuna tratta.

Allo stesso tempo, Roberta scoprirà che Federico deve partire per il servizio militare. Infine Vittorio e il Guarnieri riusciranno a recuperare Marta, le cui condizioni appariranno più serie del previsto.

La Guarnieri in ospedale

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore in onda nell'ultima settimana di programmazione su Rai 1 svelano che Marta sarà trasportata all'ospedale con un'ambulanza chiamata dal Conti e dal padre di Marta. Poco dopo la ragazza sarà dimessa visto la sua straordinaria ripresa fisica.

Una volta tornata a casa deciderà di affrontare il padre per capire se le insinuazioni di Luca fossero vere. Intanto Tina si appresterà ad esibirsi in radio con la canzone scritta per lei da Sandro. Peccato che la performance si concluda con una sorpresa sgradevole per la coppia. Luciano, invece, informerà Clelia di aver ideato una trappola per incastrare Oscar al Paradiso mentre Gabriella riceverà una nuova lettera dal suo corteggiatore misterioso.

Tina al centro di uno scandalo per via di Nora

Tina e Nora avranno un vivace confronto. A casa Cattaneo Luciano avrà paura delle conseguenze del piano per mettere alle strette Oscar. Purtroppo ci saranno dei contrattempi che costringeranno proprio l'uomo ad intervenire in prima persona. Nel frattempo Tina finirà su tutti i giornali per colpa di alcune dichiarazioni rilasciate da Nora mentre Spinelli ritornerà all'improvviso a Villa Guarnieri con fare minaccioso. Infatti punterà un'arma da fuoco contro Umberto. Dall'altro canto Luciano sarà costretto alle cure ospedaliere durante l'operazione per arrestare Oscar. Umberto, invece, deciderà di raccontare la verità ai componenti del suo clan familiare mentre Tina intenderà vivere la storia con Recalcati alla luce del sole. Infine Marta e Vittorio si daranno un tenero bacio alla conclusione di un discorso chiarificatore. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore lo sveleranno.