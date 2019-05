Nuovo spazio dedicato alla soap "Il Paradiso delle Signore" che va in onda su Raiuno dal lunedì al venerdì alle 15:40. Dopo una lunga trattativa tra la casa di produzione e la Tv di Stato, si è deciso di mettere in cantiere una nuova stagione della serie televisiva che, dunque, dovrebbe tornare sul piccolo schermo a partire dal mese di ottobre.

Nelle puntate conclusive dell'edizione attualmente in corso, come di consueto non mancheranno i colpi di scena.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 13 al 17 maggio.

Gli spoiler degli episodi in onda dal 13 al 17 maggio rivelano che una delle coppie più amate dal pubblico entrerà in crisi. Federico Cattaneo, infatti, deluderà profondamente Roberta Pellegrino, la quale apprenderà che il fidanzato non l'ha messa al corrente della sua imminente partenza per Brindisi per rispondere ad una chiamata alle armi. La cognata di Nicoletta, di conseguenza, non riuscirà ad essere felice in occasione delle nozze della sua amica Elena.

Luciano Cattaneo, dopo essere riuscito a fare arrestare Bacchini, genererà una serie di dubbi nella moglie Silvia. Quest'ultima, infatti, avrà il timore che Clelia Calligaris possa continuare ad essere una presenza ingombrante nel rapporto con il coniuge.

Antonio dedica una serenata ad Elena

Negli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana, giungerà il tempo di un bel fiocco rosa al Paradiso: Nicoletta, infatti, darà alla luce una bambina grazie soprattutto al tempestivo intervento di Riccardo.

Silvia si recherà di corsa al magazzino per stare accanto alla figlia.

Antonio sorprenderà Elena prima delle nozze, dedicandole una serenata siciliana del Settecento. Vittorio e Umberto, dopo aver condotto numerose ricerche, arriveranno alla villa di Rapallo in cui Luca Spinelli aveva imprigionato Marta. Quest'ultima, in seguito ad un incidente stradale provocato dal suo rapitore, si troverà ferita e in fondo a un dirupo.

In casa Amato ferveranno i preparativi per il matrimonio di Elena e Antonio.

Roberta, intanto, rimarrà profondamente delusa quando apprenderà da terzi che il fidanzato Federico dovrà partire per il servizio militare.

Marta verrà ritrovata dal padre e da Conti che provvederanno a portarla di corsa in ospedale. Adelaide, dopo aver appreso ciò che è accaduto alla nipote, farà ritorno a Milano. Luciano informerà Clelia che a breve attuerà il suo piano per incastrare il marito Oscar.

La giovane Guarnieri vorrà lasciare l'ospedale al più presto, decisa ad affrontare il padre per scoprire se le insinuazioni di Spinelli sul suo conto sono vere.

Tina litiga di nuovo con la madre, Silvia non si fida del marito

Gabriella continuerà ad essere corteggiata da un uomo misterioso. Tina andrà incontro a numerose critiche dopo essere stata accusata pubblicamente da Nora al termine della sua prima esibizione in radio. Gabriella, entusiasta del suo nuovo lavoro come stilista, non avrà alcuna intenzione di conoscere il nuovo spasimante.

Luca punterà un'arma da fuoco contro Umberto, mentre Tina e la madre Agnese saranno ai ferri corti dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate dall'ex moglie di Recalcati. Il padre di Marta, dopo essere stato minacciato da Spinelli, deciderà di non mentire più ai suoi cari, rivelando loro il suo torbido passato.

Cattaneo, in seguito al suo piano per far arrestare Oscar, finirà ferito in ospedale. Silvia, intanto, non riuscirà a fidarsi del marito, temendo che questi abbia ancora nel cuore Clelia. Nicoletta, dopo aver partorito, prenderà una difficile decisione per il futuro della sua bambina. Vittorio e Marta dopo tante peripezie finalmente si ritroveranno e potranno scambiarsi un bacio appassionato. Infine Tina, pur sapendo di fare un torto alla madre, deciderà di portare avanti la sua relazione con Sandro.