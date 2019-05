Nuovo appuntamento con la soap opera “Il Paradiso delle signore” con protagonisti Alessandro Tersigni, Gloria Radulescu, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, e altri attori. Le avventure dello sceneggiato co-prodotto da Rai Fiction e da Aurora Tv grazie agli ottimi ascolti ottenuti, sono state rinnovate per una nuova stagione televisiva. La prossima settimana si scoprirà se ci sarà un lieto fine per i personaggi. Il perfido Oscar Bacchini pagherà il male fatto alla moglie Clelia Calligaris, grazie a Luciano Cattaneo, che lo farà finire dietro le sbarre del carcere. Quest’ultimo dopo essere riuscito a sbarazzarsi una volta per tutte del padre di Carletto, farà i conti con la sua salute.

Il Paradiso delle signore, trame ultima settimana: l’arresto di Oscar, Luciano in ospedale

Agnese arrabbiata con la figlia, Luca e Marta hanno un incidente

Negli episodi andati in onda su Rai 1 in queste settimane, Clelia Calligaris non ha potuto vivere la sua storia d’amore con Luciano Cattaneo, a causa del marito Oscar Bacchini. Quest’ultimo ha stravolto la vita della moglie, costringendola a lasciare la Lombardia, precisamente a ritornare a Trieste insieme al figlio Carletto. A quel punto il ragioniere Cattaneo ha deciso di proteggere la capocommessa del paradiso attuando una strategia contro il perfido Oscar.

Gli spoiler dal 13 al 17 maggio 2019, annunciano che Luca Spinelli dividerà ancora una volta Vittorio Conti e Marta Guarnieri, tenendo la giovane sotto sequestro nella sua villa. Intanto Tina non riuscirà ad andare d’accordo con la madre Agnese: quest’ultima si arrabbierà per l’ennesima volta con la figlia per aver fatto una pessima figura a causa di Nora. Spinelli sempre più deciso a vendicarsi di Umberto e a riprendersi tutto ciò che i Guarnieri hanno sottratto alla sua famiglia, porterà via Marta.

Purtroppo Luca per non farsi rintracciare da Umberto che si alleerà con Vittorio per ritrovare la figlia sana e salva, avrà un incidente stradale insieme alla giovane.

Oscar viene arrestato, Luciano viene ricoverato

Fortunatamente Marta riceverà subito le dovute cure mediche dopo essere stata tirata fuori da un burrone, grazie all’intervento del fidanzato e del padre, invece Spinelli farà perdere le sue tracce. Intanto al grande magazzino milanese ci sarà un momento molto emozionante, perché Nicoletta darà alla luce la sua bambina.

A casa Amato continueranno i preparativi per le nozze di Antonio ed Elena. In seguito Luciano porterà avanti il suo piano diabolico contro Oscar, con l’aiuto di Rino Fameti. Marta dopo essere tornata a casa vorrà sapere dal padre se ciò che le ha detto il suo sequestratore su di lui è la verità. Il Cattaneo dopo aver rassicurato Clelia dicendole che presto metterà fuori gioco suo marito, temerà di non poter portare al termine la promessa appena fatta.

Roberta ci rimarrà molto male, quando verrà a sapere che Federico dovrà svolgere il servizio militare. Luca si introdurrà alla villa Guarnieri e minaccerà di morte Umberto. Luciano dopo aver assicurato Oscar alla giustizia, finirà in ospedale, mentre Clelia non sarà più costretta a lasciare Milano e ad abbandonare le sue veneri. Per finire Marta e Vittorio si daranno un bacio al paradiso, invece Umberto a causa dello scontro avuto con Spinelli, non avrà altra scelta che rivelare ai suoi cari soprattutto alla figlia, ciò che gli è successo in passato.