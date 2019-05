Luca e Nicoletta saranno al centro delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nei prossimi giorni su Rai Uno. Se Spinelli metterà in moto un piano contro Umberto Guarnieri, la Calligaris accuserà le doglie durante l'ultimo giorno di lavoro al Paradiso.

Il Paradiso delle signore: Luca rapisce Marta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, riguardanti le puntate in onda dal 13 al 17 maggio su Canale 5, si soffermano su Luca Spinelli, protagonista indiscusso di questa terza stagione.

Il Paradiso delle Signore trame: Umberto minacciato da Luca, Nicoletta diventa mamma

Spinelli, infatti, deciderà di vendicarsi della famiglia Guarnieri ed, in particolare, di Umberto. Per tale ragione l'uomo sequestrerà Marta in una Villa a Rapallo. Scoperto il piano di Luca, Umberto e Vittorio troveranno l'abitazione deserta dopo aver raggiunto la cittadina ligure. L'uomo, infatti, perderà il controllo della macchina dopo essere fuggito a tutta velocità e finirà in un profondo dirupo. Se la giovane Guarnieri sarà sbalzata fuori dall'abitacolo, il sequestratore sparirà nel nulla.

Pubblicità

Spinelli punta una pistola contro Umberto

Nel frattempo Umberto e Vittorio troveranno alcune tracce del grave incidente stradale per poi scoprire la povera Marta in fondo al precipizio. Anche Adelaide tornerà a Milano dopo aver appreso la notizia del sequestro e del ricovero in ospedale della nipote. A tal proposito, la giovane obbligherà Umberto a raccontare tutta la verità riguardanti le insinuazioni fatte da Luca. Ma ecco il colpo di scena: quest'ultimo si recherà a Villa Guarnieri dove non esiterà a puntare una pistola contro Umberto.

Il Guarnieri, a questo punto, sarà costretto a rivelare dettagli scomodi del suo passato ed i motivi che hanno spinto Luca a meditare questa vendetta.

Nicoletta ha le doglie

Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore si evince che la gravidanza di Nicoletta si avvicinerà alla fine e si appresterà a festeggiare il suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso. Inoltre deciderà di sposare Cesare Diamante e sarà soccorsa da Riccardo Guarnieri durante l'inizio delle contrazioni pre-parto. Di conseguenza ci sarà molta agitazione all'interno del grande magazzino visto che l'ambulanza tarderà ad arrivare.

Pubblicità

La Calligaris partorisce una bambina

Intanto Cesare risulterà irreperibile e, per evitare ulteriori perdite di tempo, Riccardo deciderà di contattare un'ostetrica di sua conoscenza pronta ad aiutare Nicoletta. Possiamo anticipare che Silvia si precipiterà al Paradiso per aiutare l'amica entrata nelle ultime fasi del parto. Alla fine Nicoletta diventerà mamma di una splendida creatura grazie al supporto di Riccardo. Proprio quest'ultimo si è rivelato indispensabile alla nascita della figlia della Calligaris che ha suscitato l'emozione di tutti quanti.

Pubblicità

Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.