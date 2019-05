Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore che hanno quasi del clamoroso. Nelle prossime puntate, in onda dal 6 al 10 maggio, Luciano dimostrerà di essere contrario al piano di Vittorio. Luca sarà in ansia per la salute della madre, mentre Tina approderà in radio per la gioia di Agnese.

Luciano ferma Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, relative alle puntate trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 maggio, comunicano che Luciano vorrà fermare le intenzioni di Vittorio, intenzionato a capire di più sul comportamento di Lisa.

Il Paradiso delle Signore, trame: la madre di Luca è in fin di vita, Agnese felice per Tina

Di conseguenza lo inviterà a pensare di rimettersi insieme a Marta. Dall'altro canto, Lisa pregherà Luca di aiutarla a raggiungere Milano, ma di nascosto da Conti. Per tale ragione Spinelli pregherà Andreina di aiutare Lisa a trovare un posto sicuro.

Il Paradiso delle Signore: Luca in ansia per la madre

Nel frattempo Tina userà un trucco per far accettare Recalcati alla madre, mentre Nicoletta sarà divisa tra Cesare e Riccardo. Successivamente Vittorio dirà a Luciano di avere buone chance di ritrovare la presunta sorella, con la complicità di Amanda.

Contemporaneamente a tutto ciò, Luca scoprirà che la madre ha poco tempo da vivere, mentre Umberto troverà la futura moglie a conversare con Raschetti. Agnese invece convincerà Tina a partecipare al matrimonio del fratello e di Elena. Ma ecco il colpo di scena: la promessa sposa comincerà ad avere dei dubbi, visto che la famiglia non ha intenzione di presentarsi alla cerimonia. In Svizzera, la madre di Luca in punto di morte inviterà il figlio a lasciar perdere il suo piano di vendetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Tina canta in radio

Le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda nella seconda settimana di maggio, svelano che Lisa deciderà incontrare il presunto fratello. Una decisione che rischierà di rovinare il progetto di Spinelli. Quest'ultimo troverà alcuni documenti importanti tra gli affetti personali della madre, da usare contro Umberto. Nel frattempo Sandro scoprirà che Nora ha rinunciato alla sua canzone, mentre Agnese sarà gioiosa per Tina e il suo esordio in radio.

Trame Il Paradiso delle Signore

Clelia scoprirà che il ragionier Cattaneo vuole distruggere suo marito, mentre Marta sorprenderà Conti a Milano prima della sua partenza a Parigi. In questa occasione, la coppia ritrovata crederà che Andreina stia cospirando alle loro spalle. Nel frattempo Luciano rischierà di rovinare l'imminente matrimonio tra la Calligaris e Cesare per colpa di un grosso prelievo dal conto-corrente. Gabriella dirà addio a Salvo in quanto pare non fidarsi del suo comportamento.

Ma quest'ultimo non si lascerà intimorire, tanto da voler capire il motivo della sua scelta. Dall'altro canto, Vittorio apprenderà che Marta è tenuta segregata da Luca.