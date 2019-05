Oggi, lunedì 6 maggio, Federica Panicucci è andata in onda con una nuova puntata di Mattino 5. L'argomento principale di cui tutti i giornali stanno trattando è lunga attesa del Royal Baby che non è ancora nato (almeno ufficialmente). Il timore della conduttrice di Mattino 5 è proprio quello di non poter riuscire a raccontare del parto di Meghan Markle e dell'arrivo del futuro figlio del principe Harry ma così non è stato. Da Buckingham Palace ancora tutto tace e anche oggi la sua inviata ha raccontato le ultime voci del Gossip: Harry ha annullato il suo impegno per la giornata dell'8 maggio in Olanda ma non per la giornata del 9 quando dovrà lanciare i suoi Invictus Games.

Il Royal Baby di Harry e Meghan: potrebbe essere femmina

Quale futuro spetterà al Royal Baby

Nel frattempo, i gossip continuano ad impazzare e nel fine settimana si è discusso di alcune automobili giunte nel cottage con tanto di coperte rosa e della Regina Elisabetta che ha partecipato ad una messa religiosa proprio con un abito rosa. Sarà stata solo una coincidenza? Resta la questione che a Mattino 5 si è discusso della vita futura del Royal Baby spiegando il fatto che potrebbe non possedere alcun titolo nobiliare specialmente se sarà una femminuccia.

Sarà compito della Regina determinare il futuro del nascituro anche a livello di cognomi e di ruoli ma quello che è sicuro è che non sarà un principe e, quasi certamente, non avrà nulla a che vedere con la nobiltà britannica. Infatti, per lui o per lei condurrà una vita da comune mortale, rispetto ai suoi cuginetti che seguiranno il destino dei loro genitori William e Kate. Durante la puntata di Mattino 5 è stato annuciato che i bookmakers hanno chiuso le scommesse.

Il nome del figlio di Meghan e Harry

Stando ai vari rumors britannici pare che il principe Harry e Meghan abbiano scelto il nome Diana, in omaggio della madre defunta di Harry. Ma è presente un'ulteriore interessante ipotesi: i duchi di Sussex potrebbero optare per un nome italiano che in Inghilterra è davvero molto in voga, cioé quello di Allegra. Tale nome ha visto recentemente un elevato afflusso di scommesse, secondo l'agenzia Ladbrokes, tanto da divenire il sesto più probabile della classifica.

Per quale motivo il nome Allegra è molto apprezzato? Il Daily Mail ha riportato che era uno dei nomi preferiti della principessa Diana. Infatti, se Lady D avesse avuto una figlia l'avrebbe chiamata sicuramente Allegra. Altri nomi gettonati sono Ivy seguito da Alice, Victoria ed Elizabeth.

Meghan: 'Sogno di avere tantissimi bambini'

"Quanto figli avrà la duchessa di Sussex?" questa potrebbe essere la domanda più richiesta dagli inglesi. Per ora non è dato saperlo, ma in un'intervista del 2004 Meghan Markle ha svelato il suo desiderio di diventare madre di tantissimi bambini.

Quindi, il Royal Baby potrebbe non rimanere figlio unico a lungo ma potrebbe avere presto un fratellino o una sorellina.