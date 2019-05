La popolarissima soap opera spagnola di Canale 5, come spesso succede, regala clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate per la prossima settimana raccontano di vari problemi che avverranno nel paesino spagnolo, in particolare ci saranno novità molto importanti sulla sparizione di Emilia e Alfonso: Fernando consegnerà una foto dei coniugi Castaneda alla figlia Maria. Antolina renderà un inferno la vita di Elsa, Raimundo e Mauricio parleranno di Francisca Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando consegnerà una foto a Maria.

Il Segreto, Antolina perseguita Elsa

Avrà il suo spazio nelle puntate della prossima settimana anche la querelle che vede contrapposte Antolina e Elsa Laguna. La ''perfida'' biondina metterà in scena un piano diabolico per eliminare la rivale. Intanto Mauricio e Raimundo discuteranno sulla fantomatica donna che si nasconderebbe nelle catacombe della villa, lasciando intendere che quest'ultima possa trattarsi di Francisca Montenegro.

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana della soap Il Segreto, raccontano di Elsa e della visita che riceverà da parte dell'uomo che ama, Isaac.

Il giovane la convincerà ad abbandonare la dimora nelle rovine di una casa abbandonata fuori Puente Viejo, per trovare ospitalità a casa sua. La Laguna deciderà di seguirlo, ma dovrà fare i conti con la diabolica Antolina. Quest'ultima inizierà fin da subito la sua opera di tormento nei confronti della sua rivale. Nel corso delle puntate l'atteggiamento di Antolina diventerà sempre più aggressivo, al punto tale da cercare di uccidere Elsa aggiungendo del veleno nel latte della giovane.

Spoiler Il Segreto, Fernando consegna una foto a Maria

Intanto Raimundo, recependo un consiglio di sua nipote Maria, deciderà di mettere in vendita alcune proprietà di Francisca Montenegro per trovare il denaro sufficiente a pagare il riscatto di Emilia e Alfonso. Successivamente lo stesso Ulloa avrà un confronto con il capomastro Mauricio: quest'ultimo nel corso della discussione affermerà di sapere che la donna che si trova nelle catacombe della villa, sia ancora in vita.

L'Ulloa e il capomastro faranno chiaramente riferimento alla ''dark Lady'' che dunque potrebbe essere ancora viva. Fernando consegnerà una foto di Emilia e Alfonso alla figlia Maria affermando di averla ricevuta dai loro rapitori. Il caporedattore di Irene, Anacleto, le commissionerà un articolo su un centro balneare del quale dovrà avere buone parole. La ragazza rifiuterà la consegna perché a suo dire, il centro si troverebbe in pessime condizioni.

Cosa accadrà ai protagonisti di questa avvincente televovela che occupa la fascia pomediriana di Canale 5? Lo sapremo sicuramente grazie alle prossime anticipazioni De Il Segreto.