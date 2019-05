Il Segreto è una seguitissima telenovela spagnola che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e, come al solito, regala colpi di scena ed entusiasmanti indiscrezioni per i milioni di appassionati che seguono con grande interesse le gesta degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 maggio raccontano novità in merito alla vicenda che vede coinvolti i coniugi Castaneda e il loro rapimento del quale è sospettato Fernando.

Il Segreto, anticipazioni: Fernando sarà sospettato del rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa.

Maria e Raimundo si convinceranno che dietro il rapimento e la richiesta di riscatto che riceveranno in questa settimana ci sia la mano crudele di Fernando Mesia. Non solo. Nel corso della settimana vedremo anche la fuga di Elsa dopo le gravissime accuse mossegli sul furto avvenuto alla locanda, la denuncia di Pilar contro Eustaquio accusato di avere avvelenato le acque di Las Lagunas e una proposta di Fernando indirizzata a Maria e Raimundo.

Spoiler Il Segreto, Fernando sospettato del rapimento di Emilia e Alfonso

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse fino all'11 maggio raccontano di Elsa che fuggirà lontano da Puente Viejo e troverà dimora nei pressi delle rovine di un casolare abbandonato.

Don Anselmo le proporrà, a più riprese, di trovare rifugio in parrocchia ma la Laguna rifiuterà l'offerta decidendo di proseguire il suo ''esilio'' fuori dal paese. La situazione relativa al rapimento di Emilia e Alfonso Castaneda arriverà finalmente ad una svolta. Maria sarà contattata dai rapitori che le chiederanno il pagamento di un riscatto in cambio della liberazione dei propri cari.

Fernando Mesia proporrà a Raimundo e Maria di mettere in vendita alcune proprietà appartenute alla ''Dark Lady'' Francisca Montenegro, ormai defunta.

Lo stesso Ulloa e Maria sospettano che il rapimento sia stato orchestrato da Fernando il quale smentirà qualsiasi accusa. Julieta farà amicizia con Pilar, poi la convincerà a sporgere denuncia contro Eustaquio accusandolo dell'avvelenamento delle acque di Las Lagunas.

Anticipazioni Il Segreto, clamorosa decisione di Elsa

La ragazza deciderà di non seguire Don Anselmo e Fe i quali le proporranno di abbandonare le rovine in cui ha trovato momentaneo alloggio.

Isaac, preoccupato per le sue sorti, deciderà di ospitarla a casa sua superando le ostilità della moglie Antolina. Elsa andrà a vivere a casa della diabolica ''rivale'' che non perderà tempo per trattarla male utilizzandola quasi come una schiava. Il caporedattore di Irene, Anacleto, deciderà di andare fino in fondo nella brutta storia che vede coinvolto Eustaquio, nonostante sia cosciente dei rischi che questa sua decisione comporti. Cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni della famosa soap.