Le nuove anticipazioni Il Segreto raccontano che Antolina cambierà il suo oscuro piano. La Ramos non ha intenzione di fermarsi davanti a nulla, nemmeno ora che Elsa versa in condizioni pietose. Inoltre, le attenzioni amorevoli di Isaac nei confronti della Laguna, la istigheranno ancora di più nei suoi tentativi di metterla fuori gioco. In maniera molto furba, Antolina smetterà di somministrare il veleno ad Elsa, così da non far risultare nulla nelle analisi del sangue prescritte da Zabaleta. La biondina si fermerà qui? Assolutamente no. Semplicemente, cambierà il suo piano criminale.

Il Segreto: gli esami del sangue di Elsa

Nelle prossime puntate 'Il Segreto' in onda tutti i giorni su Canale 5, Maria sarà intenzionata a smascherare Fernando. La Castaneda è convinta che l'ex marito abbia a che fare con il rapimento di Alfonso ed Emilia. Nonostante le raccomandazioni di Raimundo, Maria terrà sotto stretta osservazione il Mesia. Nel frattempo, Consuelo e Marcela riescono a portare via Elsa dalla casa di Antolina, sospettando che la bionda la stia avvelenando.

Il Segreto anticipazioni: Antolina cambia i suoi piani, Zabaleta monitora Elsa

Le due donne chiederanno l'ennesimo consulto al dottor Zabaleta, che prescriverà gli esami del sangue ad Elsa. Come era prevedibile, dalle analisi non risulterà nulla.

Antolina, soddisfatta per non essere stata scoperta, organizzerà una cena a casa sua invitando Marcela e Consuelo. Fingendosi seriamente preoccupata per la salute di Elsa, proverà a convincere le due di essere in buona fede. Nel frattempo, Severo sarà impegnato nel tentativo disperato di risollevare la sua situazione economica. A tal proposito, accetterà la proposta di un tal Molero che, stando alle anticipazioni 'Il Segreto', pare non avere una buona reputazione.

Antolina modifica il suo oscuro piano nelle puntate settimanali 'Il Segreto'

Nelle nuove puntate della soap, Maria farà un patto con Fernando. La Castaneda ammetterà di aver mentito sulla morte di Esperanza e Beltran, nella speranza di tenerli al sicuro. In cambio, il Mesia offrirà alla ex moglie il suo aiuto per liberare i Castaneda. Fernando si metterà subito all'opera, ma i malviventi non sembrano essere così convinti di mollare la presa, nonostante le minacce del Mesia.

Elsa sembra stare molto meglio, ora che è lontana da Antolina. La perfida bionda però, ha in mente una nuova losca strategia. Con molta pazienza e perseveranza, inizierà a far credere ad Isaac e a tutta Puente Viejo che Elsa soffra di problemi mentali. Riuscirà nel suo intento? Intanto, Julieta metterà in guardia Severo da Molero, certa della pericolosità dell'uomo. Purtroppo, il Santacruz pare disposto a tutto pur di recuperare i soldi necessari a saldare gli ingenti debiti.

Nuovo intrigo in arrivo? Lo sapremo con le prossime anticipazioni 'Il Segreto'.