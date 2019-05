Il Segreto è una celebre soap opera spagnola che attira numerosi telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena che ne caratterizzano la trama. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 6 all'11 maggio prossimi non sfuggono a questa regola: i rapitori di Emilia e Alfonso contatteranno Maria e le chiederanno il pagamento di un riscatto per la loro liberazione. La Castaneda si convincerà del coinvolgimento di Fernando Mesia nel rapimento dei genitori, il quale smentirà ogni responsabilità.

Anticipazioni Il Segreto, Maria verrà contattata dai rapitori di Emilia e Alfonso.

Intanto Elsa deciderà di non accettare l'offerta di Don Anselmo, proseguendo il suo soggiorno nelle rovine di una casa abbandonata. Poi Isaac, superando le perplessità della moglie Antolina, deciderà di offrirle ospitalità a casa sua. La ragazza accetterà la proposta abbandonando il rifugio momentaneo.

Spoiler Il Segreto, chiesto un riscatto per Emilia e Alfonso

Nel dettaglio, le anticipazioni raccontano di una richiesta di riscatto giunta a Maria per liberare Emilia e Alfonso Ulloa.

Pubblicità

Maria e Raimundo rivolgeranno fin da subito i loro sospetti all'indirizzo di Mesia, il quale verrà accusato di aver partecipato o di essere coinvolto nel rapimento dei coniugi Castaneda. Don Anselmo proporrà ad Elsa, invano, di andare con lui in parrocchia abbandonando il rifugio momentaneo ubicato fuori Puente Vejio. Nel corso delle prossime puntate sarà il suo amato Isaac a riporre fiducia in lei ospitandola a casa sua, sebbene Antolina avesse delle rimostranze in merito.

La moglie di Isaac non perderà tempo per sfruttare la rivale Elsa, trattandola da schiava. Raimundo inizialmente deciderà di rifiutare una proposta giuntagli dal diabolico Mesia, il quale proponeva la vendita di alcune proprietà della Montenegro per poter pagare l'ingente somma da corrispondere per il riscatto. L'Ulloa cambierà idea su pressione della nipote Maria e deciderà di mettere in vendita le proprietà.

Anticipazioni Il Segreto, chiesto riscatto per Emilia e Alfonso

Anacleto, il capo redattore di Irene, farà partire un'indagine su Eustaquio accusato di avere avvelenato le falde acquifere di Las Lagunas, inoltre metterà in guardia Severo raccontandogli della pericolosità della questione e dell'uomo.

Pubblicità

Hipolito si preoccuperà per Gracia la quale si troverà in Svizzera nel bel mezzo di una copiosa nevicata che proseguirà per parecchi giorni. Pilar si sentirà ingannata da Julieta per il fatto che quest'ultima le nasconderà del suo rapporto con Severo.