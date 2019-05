Una delle nuove protagoniste della telenovela “Il Segreto”, nei prossimi episodi italiani in programmazione molto probabilmente ad agosto 2019 per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, farà un clamoroso gesto. Elsa Laguna, dopo essersi presa cura del dottor Alvaro Fernandez, rimasto ferito a causa di un’aggressione subita, gli farà una generosa offerta.

Pubblicità

Pubblicità

L’ex fidanzata di Isaac Guerrero dimostrerà di non essere stata sincera quando diede l’ultimo saluto al suo defunto padre, visto che nel capitolo numero 2.004 offrirà una grossa quantità di denaro al nuovo medico per fargli chiudere i conti con un usurario. Elsa non appena il sostituto di Zabaleta vorrà comunicare a tutti gli abitanti ciò che ha fatto per lui, gli chiederà di non farlo sapere a nessuno.

Alvaro viene picchiato, Isaac mette in guardia Elsa

Negli articoli precedenti basati su questo sceneggiato, è già stato anticipato l’arrivo a Puente Viejo di un nuovo medico.

Il Segreto anticipazioni: Elsa non vuole che si sappia che ha offerto del denaro ad Alvaro

Si tratta di Alvaro Fernandez, che sin da subito farà la conoscenza di Elsa Laguna. Inizialmente quest'ultima non farà una buona impressione al sostituto di Zabaleta, dato che anche lui come Isaac crederà che sia la colpevole dell'aborto di Antolina. Dopo alcuni giorni, il new entry cambierà idea sull'ex fidanzata del Guerrero, precisamente quando vedrà il suo impegno per curare i paesani contagiati dalla varicella. Alvaro ed Elsa grazie al parecchio tempo trascorso insieme instaureranno un profondo legame, al tal punto da arrivare a sostenersi a vicenda.

Pubblicità

In particolare il Fernandez potrà contare sul supporto della Laguna, anche quando verrà aggredito brutalmente da un gruppo di malviventi. Il medico messo alle strette dalla sua aiutante, le confesserà di essere stato picchiato a causa di un debito contratto in passato quando si fece dare un prestito da uno strozzino per poter curare i bambini di un orfanotrofio situato in Portogallo. Intanto il Guerrero dopo aver appreso dalla moglie che la sua ex fidanzata l’ha dimenticato tra le braccia di Alvaro, inviterà la stessa a prendere le distanze dal nuovo arrivato dicendole che è coinvolto in dei loschi affari.

In seguito Isaac confiderà i suoi sospetti anche a Matias, che lo inviterà a mettere un punto definitivo alla sua precedente storia d’amore con la Laguna.

La Laguna offre al Fernandez una grossa somma di denaro, la proposta di Carmelo

Il falegname non seguirà affatto il consiglio del suo migliore amico, visto che subito dopo affronterà ancora una volta Alvaro, facendogli presente di averlo visto scontrarsi con dei malviventi. Il sostituto di Zabaleta dopo aver chiesto ad Isaac di non intromettersi nella sua vita privata, metterà al corrente Elsa di quanto accaduto.

Pubblicità

Quest'ultima essendo entrata sempre più in confidenza con il medico, gli rivelerà che lei e il Guerrero non hanno potuto convolare a nozze a causa di un attacco da parte di alcuni briganti. In seguito, nelle puntate che sono state trasmesse su "Antena 3" lo scorso gennaio, e che i telespettatori italiani dovrebbero vedere nel periodo estivo, la Laguna si renderà protagonista di un gesto sorprendente: quest'ultima dopo aver chiesto al Fernandez di attenderla all'ingresso della locanda dei Castaneda, gli consegnerà una busta colma di denaro, per consentirgli di saldare il debito con il suo ricattatore.

Pubblicità

Elsa avendo fatto credere a tutti i cittadini di aver perso la sua eredità a seguito del decesso del padre Amancio, sottolineerà ad Alvaro di non farle nessuna domanda sulla provenienza dei soldi. Infine quest'ultimo riceverà un’inaspettata proposta da Carmelo, che esigerà che diventi il medico ufficiale di Puente Viejo.