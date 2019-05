La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerosi problemi che avverranno a Puente Viejo, in particolare ci saranno dei risvolti interessanti su Adela che si confiderà con Julieta e Irene sui suoi frequenti attacchi di panico. Uno spazio fondamentale durante questa settimana sarà dedicato anche al rapimento di Emilia e Alfonso, con la figlia Maria che riceverà una richiesta di riscatto per poter liberare i genitori rapiti da parecchio tempo.

La nipote di Francisca Montenegro e Raimundo sospetteranno che dietro al rapimento ci sia la mano di Fernando Mesia, il quale rigetterà con forza le accuse autoscagionandosi. Lo stesso astutissimo Mesia suggerirà a Raimundo e Maria di vendere alcune proprietà della ''dark Lady'' ormai defunta.

Spoiler Il Segreto, Adela ha attacchi di panico: Elsa scappa

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Il Segreto che arrivano fino all'11 maggio raccontano di Elsa che sarà accusata di aver rubato alla locanda.

Per questa infamante accusa la ragazza avrà tutti gli abitanti contro, per questo motivo andrà a vivere in una rovina di una abitazione ubicata fuori Puente Viejo. Intanto le ricerche di Emilia e Alfonso non produrranno alcun risultato, i genitori di Maria saranno ancora nelle mani dei rapitori. Tuttavia, nel corso delle puntate si aprirà una speranza per il loro ritrovamento. Maria, infatti, sarà contattata dai sequestratori dei genitori che le chiederanno un riscatto in cambio del rilasciamento di Alfonso ed Emilia.

Raimundo e Maria sospettano che dietro il rapimento ci sia il perfido Fernando Mesia. Proprio quest'ultimo proporrà alla nipote di Francisca Montenegro di vendere alcune proprietà appartenute alla defunta nonna, per poter pagare il riscatto chiesto dai rapitori. Intanto Pilar, su consiglio di Julieta, deciderà di denunciare Eustaquio per l'avvelenamento delle falde acquifere di Las Lagunas. Adela, confidandosi con Irene e Julieta, racconterà dei suoi attacchi di panico.

Il Segreto, anticipazioni: Isaac fa una proposta ad Elsa

La ragazza rifiuterà la proposta di andare a vivere momentaneamente in parrocchia, avanzata da Don Anselmo.

Isaac deciderà di ospitare Elsa a casa sua, sebbene Antolina non fosse d'accordo con lui. La Laguna supererà le sue titubanze ed accetterà la proposta di Isaac. Intanto Raimundo, in un primo momento si opporrà alla vendita dei beni appartenuti a Francisca Montenegro, successivamente su sollecitazione di Maria, cambierà idea. Anacleto indagherà su Eustaquio sull'inquinamento delle acque di Las Lagunas. Cosa succederà agli abitanti di questa imprevedibile soap? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.