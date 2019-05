Le anticipazioni “Il Segreto” relative alle prossime puntate su Canale 5 svelano che Antolina manipolerà Isaac con un sinistro piano. Elsa ne farà le spese, arrivando a rischiare la sua stessa vita. A salvare la Laguna ci penserà in extremis Consuelo che, vigile come sempre, capirà che la decisione di Elsa di andare a vivere a casa di Antolina è stata una mossa estremamente pericolosa. Nel frattempo, Fernando cerca di carpire quante più informazioni possibili su Esperanza e Beltran, convinto che Maria non gli stia raccontando la verità. Il sesto senso del Mesia lo porterà ad una scoperta inaspettata.

Il Segreto anticipazioni: Antolina manipola Isaac

‘Il Segreto’ anticipazioni: la trappola di Fernando

Nelle prossime puntate ‘Il Segreto’ in onda su Canale 5, Elsa accuserà continui crampi allo stomaco che le impediranno di condurre una vita normale. Antolina sta avvelenando la Laguna con del detersivo dei piatti, con la speranza che possa stare male il più possibile. La sua intenzione tuttavia non è quella di ucciderla, ma di farla passare per pazza agli occhi di Isaac. Consuelo capirà la pericolosità della biondina e, recatasi a casa sua, le intimerà di non compiere passi falsi.

Successivamente, la nonna di Julieta accompagnerà Elsa dal dottor Zabaleta, salvandole la vita. La Ramos infatti, spaventata dalle minacce, smetterà presto di somministrare il latte adulterato alla rivale in amore, dicendo ad Isaac che Elsa si sta inventando tutto per attirare l’attenzione. In effetti i forti crampi allo stomaco spariranno e il Guerrero finirà per credere alla perfida moglie.

Maria seduce Fernando nelle prossime puntate ‘Il Segreto’

Le anticipazioni de ‘Il Segreto’ continuano con la determinazione di Maria, pronta a sedurre Fernando pur di scoprire la verità sui rapitori dei suoi genitori, che ora si trovano in Francia in balia di un uomo senza scrupoli.

La Castaneda cercherà di ottenere la completa fiducia dell’ex marito seducendolo e arriverà al suo obiettivo. Ottenuta la complicità del Mesia, Maria gli confesserà che Beltran e Esperanza sono vivi. Ora tocca a Fernando rivelare dove si trovano Alfonso ed Emilia.

Nel frattempo, le analisi non rileveranno tracce di veleno nel sangue di Elsa. Antolina potrà godersi la sua vittoria e, senza alcun rimorso, proseguirà con il suo diabolico piano. La Ramos insinuerà in Isaac il dubbio che la giovane abbia simulato tutto per farsi compatire.

Isaac chiederà così a Matias di aiutarlo ad incontrare Elsa lontano dalla moglie. Nelle prossime puntate ‘Il Segreto’ però, Antolina non avrà intenzione di fermarsi e penserà bene di mentire ancora una volta ad Isaac, inventandosi un oscuro retroscena sul passato di Elsa.