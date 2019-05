Emergono interessanti novità dalle anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Isaac Guerrero, interpretato dall'attore spagnolo Ibrahim Al Shami, sarà notevolmente geloso del rapporto che si stabilirà tra Elsa Laguna e il dottor Alvaro Fernandez.

Per tale ragione il Guerrero intimerà al dottor Fernandez di abbandonare immediatamente Puente Viejo. Di seguito le altre anticipazioni delle future puntate de Il Segreto.

Il dottor Zabaleta sostituito da Alvaro

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il dottor Zabaleta verrà sostituito dal dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo dovrà collaborare con Elsa a seguito dell'epidemia di varicella che ha colto Puente Viejo. Inizialmente la Laguna non andrà molto d'accordo con il dottore poiché l'uomo la incolperà dell'aborto di Antolina.

Il Segreto, anticipazioni: Il Guerrero geloso di Elsa Laguna.

Poi Fernandez dirà ad Elsa che in realtà la reputa un'assassina di bambini. Successivamente il dottor Alvaro noterà che la Laguna sarà notevolmente gentile e premurosa con i malati e cambierà improvvisamente idea sulla donna. In seguito l'uomo riconoscerà di aver sbagliato e chiederà scusa ad Elsa per averla giudicata troppo frettolosamente. Dopo il chiarimento i due manifesteranno ammirazione e rispetto reciproco. Poi durante un'emergenza Elsa avrà un malore improvviso e dovrà fermarsi ulteriormente nell'ospedale in campagna insieme al dottor Fernandez.

Isaac si scontra con Fernandez

Antolina provocherà il Guerrero facendogli notare la vicinanza tra la Laguna e il dottor Alvaro Fernandez e insinuerà che Elsa si sia consolata con il dottore. Isaac, pur desideroso di far funzionare il suo rapporto con Antolina, sarà talmente tormentato dal pensiero della Laguna che agirà d'istinto e si recherà dal dottore per ordinargli di allontanarsi da Elsa. Nel contempo Fernandez sarà meravigliato delle parole del Guerrero e si recherà dalla Laguna per avere delle spiegazioni.

Dopo il colloquio con la donna il dottore capirà il vero rapporto tra i due e scoprirà del loro passato. Poi l'interesse per Alvaro verso Elsa andrà oltre il mero aspetto professionale. Infine il dottor Alvaro Fernandez sarà improvvisamente aggredito nella piazza del paese da alcuni tipi decisamente ambigui.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

In attesa delle nuove puntate de Il Segreto, si rammenta che tutti gli episodi già andati in onda possono essere rivisti in streaming on line registrandosi gratuitamente sul sito dedicato MediasetPlay.it.

Oltre alle attuali episodi della soap opera spagnola sono presenti anche diverse trame delle tante puntate già trasmesse in televisione.