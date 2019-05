Le anticipazioni "Il Segreto" delle puntate spagnole raccontano le inaspettate conseguenze della follia di Severo, deciso a distruggere Francisca Montenegro. Il Santacruz ha ordinato un ordigno da piazzare accanto ai terreni della matrona, area in cui si svolgeranno i festeggiamenti per il matrimonio tra Fernando e Maria Elena.

Nonostante il marito di Irene si faccia assicurare che non ci saranno morti, la situazione precipiterà. Una lunga lista di morti e gravi feriti funesterà il non certo tranquillo Puente Viejo. Ad avere la peggio saranno Maria Elena, la Castaneda e Matias.

Il Segreto: Fernando vedovo all'altare

Nelle puntate spagnole 'Il Segreto', Fernando e Maria Elena convoleranno a nozze. Dopo essersi scambiati i voti, i festeggiamenti proseguiranno nell'area in cui si trovano Severo e i suoi uomini.

Il Segreto, Maria gravemente malata

La bomba piazzata dal Santacruz esploderà in tutta la sua furia, seminando panico e terrore. Maria Elena ballerà emozionata il valzer con il marito, ma quando stanno per tagliare la torta, tutto finirà in cenere. Il grido di terrore di Fernando risuonerà nell'aria. Maria Elena è morta, mentre Maria Castaneda è sepolta sotto un cumulo di macerie. Severo, per non destare sospetti, fingerà di cercare aiuto negli altri compaesani, accorsi sul posto dopo aver sentito il forte boato

Maria verserà in condizioni critiche e Zabaleta non ha buone notizie.

Inoltre, nell'attentato è rimasto ferito anche Matias. La povera Castaneda andrà in coma e, nonostante i tentativi di rianimazione del medico vadano a buon fine, versa in condizioni molto serie. Severo intanto, come se niente fosse, fa ritorno a casa, raccontando ad Irene quanto appena successo.

Maria resta paralizzata nelle puntate spagnole 'Il Segreto'

Le anticipazioni spagnole 'Il Segreto' continuano con il dolore di Fernando, che tornerà devastato dal funerale di Maria Elena.

Il Mesia si sente in colpa anche per la Castaneda che, purtroppo, non riesce a muovere le gambe. Il dottor Zabaleta dirà a Francisca che la sua figlioccia è paralizzata. Zabaleta visita successivamente Matías, ferito in maniera seria ad un occhio. Il medico non ha notizie positive nemmeno per il marito di Marcela.

L'occhio è molto danneggiato e Matías potrebbe perderlo. Intanto, Carmelo inizia a sospettare che Severo nasconda qualcosa. Come mai è così interessato al colpevole dell'attentato?

La guardia civile prosegue con indagini serrate, rilevando le impronte digitali sull'ordigno. Il Santacruz potrebbe davvero finire male. Le anticipazioni 'Il Segreto' si chiudono con i sensi di colpa di Fernando; saputo che Maria resterà paralizzata, ha tutta l'intenzione di scovare il responsabile.