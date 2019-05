Oggi martedì 14 maggio sono state rilasciate le nuove anticipazioni de Il Segreto che come sempre regalano colpi di scena ed entusiasmanti novità. Le puntate che vedremo dal 19 al 25 maggio raccontano di Fernando e dell'inganno del quale sarà vittima.

Ma non solo, a Puente Viejo arriverà un falsario che distribuirà banconote false gettando nel caos gli abitanti del rinomato paesino. Inoltre si verrà a scoprire del piano architettato da Matias: il ragazzo avvalendosi dell'aiuto di Elsa, ha inscenato il furto alla locanda esclusivamente per permettere alla Laguna di infiltrarsi a casa dell'acerrima nemica per trovare elementi validi per incastrare la ''perfida'' biondina.

Spoiler Il Segreto, Maria inganna Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate che vanno dal 19 al 25 maggio raccontano dell'arrivo a Puente Viejo di un falsario.

Il Segreto, anticipazioni dal 19 al 25 maggio: Fernando ingannato da Maria

Quest'ultimo proverà, con successo, a piazzare banconote false per truffare gli abitanti del paese spagnolo. Matias si preoccuperà per le condizioni di salute sempre più cagionevoli di Elsa e mostrerà preoccupazione sul fatto che il piano orchestrato con la Laguna possa naufragare. Nel corso delle puntate della prossima settimana si scoprirà che il fantomatico furto della locanda, altro non era, che un espediente per entrare a casa di Antolina al fine di trovare elementi utili ad incastrarla.

Il diabolico Fernando Mesia riuscirà ad aprire il doppio fondo della cassaforte di Francisca Montenegro: in questa cassaforte il Mesia troverà dei documenti che certificheranno l'inganno messo in piedi da Maria e Gonzalo sulla loro presunta crisi coniugale. Intanto Meliton informerà Dolores sulla presenza di banconote false in emporio. La diabolica Antolina continuerà ad avvelenare Elsa e ignorerà le raccomandazioni del dottor Zabaleta. Successivamente a rubare la scena sarà ancora una volta Fernando che, in una telefonata, ammetterà di essere coinvolto nell'incendio di Cuba.

Anticipazioni Il Segreto al 25 maggio, Gracia partorisce

Le anticipazioni della soap il Segreto raccontano anche di una bella notizia che avverrà a Puente Viejo. Gracia e Ippolito diventeranno genitori di una splendida bambina. Gli abitanti di Las Lagunas, aizzati da Julieta, decideranno di coalizzarsi contro Molero in merito all'inquinamento delle acque del paese. Consuelo, preoccupata per le condizioni sempre più cagionevoli di Elsa, si recherà dal dottor Zabaleta e lo informerà dei suoi sospetti su Antolina per l'avvelenamento del quale si è resa protagonista.

Cosa succederà agli abitanti di questa imprevedibile soap opera spagnola di Canale 5? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.