"Il Segreto" promette puntate spagnole da cardiopalma. Le ultime anticipazioni della soap opera in onda su Canale 5 raccontano la follia di Severo che, pur di vendicarsi della sua rivale Francisca, commetterà una atrocità. Il Santacruz preparerà un ordigno da far esplodere accanto al silo della Montenegro, pregando i suoi complici di non mietere vittime.

Tuttavia, qualcosa andrà storto e a farne le spese saranno tantissimi abitanti del piccolo ma movimentato paesino iberico. Fernando sarà pervaso dal dolore, mentre Francisca si prodigherà per salvare la vita di Maria Castaneda, appesa ad un filo.

'Il Segreto' anticipazioni: Fernando e quei pochi istanti di felicità

Nelle prossime puntate 'Il Segreto', Fernando si innamorerà della bella Maria Elena, alla quale chiederà la mano. I due saranno al settimo cielo, nonostante le intromissioni di Francisca.

Il Segreto, Fernando perde Maria Elena

Il matrimonio del Mesia però, si trasformerà in un lago di sangue. La bomba piazzata da Severo infatti, esploderà proprio nel luogo in cui i due novelli sposi si recheranno per il banchetto. Tutti crederanno che dietro ciò ci sia lo zampino della Montenegro, da sempre contraria alle nozze di Fernando. Questa volta però, la mente e la mano criminali sono di Severo.

Caos e confusione regneranno nel giorno del matrimonio. Per miracolo, Fernando riuscirà a salvarsi e incaricherà gli uomini presenti di scovare il colpevole.

Tantissimi saranno i morti e i feriti, un danno umano immane. I soccorsi arriveranno immediatamente, ma potranno fare ben poco. Le vittime si moltiplicano a vista d'occhio. Carmelo, non sapendo che Severo è il responsabile dell'attentato, torna a casa da Irene per chiederle dove sia finito suo marito.

Il lutto di Fernando nelle prossime puntate 'Il Segreto'

Maria rimarrà gravemente ferita dopo l'esplosione e Fernando si sentirà colpevole. Chi avrà la peggio sarà la sposa di Fernando.

Come raccontano le anticipazioni spagnole 'Il Segreto', Maria Elena sarà una delle vittime della fatale esplosione. Il Mesia farà di tutto per scovare il responsabile e prometterà davanti alla tomba di sua moglie di vendicare la sua ingiusta morte.

Nel frattempo, le indagini faranno il loro corso e la Guardia civile esaminerà i resti dell'ordigno. Verranno trovate le impronte digitali di Severo Santacruz, che ora non sembra avere scampo. Carmelo non potrà credere all'assurda notizia e cercherà, per quanto possibile, di dare conforto alla disperata Irene.

Che fine ha fatto intanto il Santacruz? Le trame si infittiscono, senza dubbio arriveranno interessanti risvolti nelle prossime anticipazioni spagnole 'Il Segreto'.