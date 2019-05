Le anticipazioni spagnole “Il Segreto” svelano nuovi interessanti sviluppi in quel di Puente Viejo. Purtroppo, Elsa subirà una violenta aggressione in carcere che non la lascerà priva di conseguenze. Venuto a sapere dell’accaduto, Isaac si scaglierà contro la moglie Antolina, colei che ha fatto finire in prigione la sua amata accusandola di adulterio. La Ramos intuirà di non aver più speranze con Isaac, che finalmente sembra aver aperto gli occhi sulla sua buona fede.

Il Segreto, anticipazioni spagnole: Antolina addio

Il Guerrero minaccerà la moglie, dicendole che andrà dalla guardia civile per denunciarla dell’omicidio di Jesus. Ovviamente il Guerrero sa che il vero colpevole è lui, ma è disposto a tutto pur di incastrare Antolina, l’artefice della sua rovina e di quella di Elsa. La situazione si farà incandescente.

‘Il Segreto’ anticipazioni: Fernando convola a nozze

Le anticipazioni spagnole Il Segreto proseguono con una bella notizia. Fernando chiederà in sposa Maria Elena, ricevendo un sì.

Sembra che il Mesia sia riuscito dopo così tanto tempo a dimenticare Maria Castaneda. I due daranno l’annuncio ufficiale alla Casona, indispettendo non poco Francisca. La Montenegro è infatti convinta che il Mesia non sia del tutto sincero e che la sua patologia mentale possa poi causare intoppi nel matrimonio. Fernando non avrà alcuna intenzione di cedere, avvisando la Montenegro che non solo sposerà Maria Elena, ma che resterà con la futura moglie a Puente Viejo.

Continuano i problemi economici di Severo Santacruz che, nonostante l’aiuto di Irene e Prudencio, pare sprofondare nei debiti giorno dopo giorno. Sarà Saul a dare una mano a Severo, prestandogli del denaro e concedendogli un anno in più per ripagarlo.

Anticipazioni spagnole 'Il Segreto’: Elsa sta male, Antolina con le spalle al muro

Isaac non ha intenzione di cedere e darà un ultimatum ad Antolina. Se non lascerà di sua spontanea volontà Puente Viejo, farà in modo che la Guardia Civile la arresti per il delitto di Jesus.

Inutili saranno i tentativi della biondina di mediare con il marito, che finalmente ha trovato il coraggio di ribellarsi. Nel frattempo, Elsa viene operata e medicata in prigione. La giovane inizierà lentamente a recuperare, ma la convalescenza sarà lunga e molto delicata, come diranno i medici. Grazie al benestare del dottor Zabaleta, la Laguna verrà autorizzata a ricevere visite. Il primo volto amico che vedrà sarà proprio quello del suo amato Isaac, questa volta giunto per darle una buona notizia.

Stando alle anticipazioni spagnole Il Segreto, Isaac comunicherà con gioia alla sua amata che Antolina ha intenzione di andarsene per sempre da Puente Viejo. Ora potranno vivere alla luce del sole il loro amore.