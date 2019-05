Stupiscono sempre di più le indiscrezioni provenienti dalla Spagna in merito alla soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate spagnole raccontano di Elsa, che si innamorerà di un truffatore, ma non solo: il virus della varicella colpirà gli abitanti di Puente Viejo lasciando in gravi condizioni la piccola Camelia e sua madre Marcela. Mentre per quest'ultima nel corso delle puntate future si vedranno dei miglioramenti, le condizioni cliniche della piccola peggioreranno sempre di più.

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate provenienti dalla Spagna raccontano di una grave epidemia di varicella che giungerà a Puente Viejo, scatenando il panico tra la popolazione del rinomato paesino. Elsa Laguna si offrirà come aiutante per combattere il virus, essendo lei immune dalla malattia. Nella sua nuova veste di aiutante, lavorerà a stretto contatto con il dottor Zabaleta ed un nuovo medico, il misterioso dottor Fernandez.

Nel paese verranno costruiti degli ospedali da campo proprio per prestare soccorso a chi contrarrà il virus e per evitare che la malattia possa espandersi a tutti gli abitanti di Puente Viejo. Le condizioni di Marcela andranno via via verso un progressivo miglioramento; invece, forte sarà la preoccupazione per sua figlia Camelia. Elsa si innamorerà di un truffatore, cioè il dottor Fernandez: quest'ultimo trufferà la Laguna facendole credere di essere realmente interessato a lei.

Dietro a questo corteggiamento si nasconderà, ancora una volta, la mente diabolica di Antolina. Sarà proprio lei a spingere Fernandez nelle braccia di Elsa per fare in modo che la Laguna possa definitivamente abbandonare i suoi sentimenti per Isaac. Successivamente, Marcela sarà dichiarata fuori pericolo di vita, mentre proseguiranno le cure disperate per Camelia che, per fortuna, riuscirà a superare il morbo.

Il dottor Fernandez vuole sposare Elsa

Il corteggiamento del dottor Fernandez (che si scoprirà essere un truffatore assoldato dalla scaltra Antolina) proseguirà senza sosta: l'impostore chiederà ad Elsa di sposarlo.

La ragazza si prenderà un po' di tempo per riflettere, ma il palese invaghimento verso un altro uomo scatenerà le ire e la gelosia di Isaac, ancora profondamente innamorato di lei. Il piano della biondina rischierà di saltare a causa degli atteggiamenti sospetti del dottore. Elsa cadrà nel tranello ordito da Antolina e deciderà di sposare Fernandez, abbandonando per sempre il suo amore per Isaac Guerrero? La verità verrà sicuramente a galla nelle prossime attesissime anticipazioni della soap il Segreto.