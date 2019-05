Appassionano sempre di più le avventure della telenovela di origini iberiche “Il Segreto”. Negli episodi della prossima settimana, Elsa Laguna dopo aver iniziato a convivere sotto lo stesso tetto dei coniugi Guerrero avrà numerosi malesseri. L’ex fidanzata di Isaac verrà avvelenata a sua insaputa da Antolina. Fernando Mesia dopo aver frugato nell’ufficio di Francisca Montenegro, sospetterà che la dark lady abbia nascosto qualche segreto. In particolare il figlio del defunto Olmo inizierà a dubitare dopo essersi accorto che c’è uno scompartimento segreto nella cassaforte della matrona.

Il Segreto, fino al 18 maggio: Elsa avvelenata, Fernando apre la cassaforte di Francisca

Antolina tratta la Laguna da schiava, il timore di Prudencio

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda in Italia da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019, svelano che Mauricio confesserà a Raimundo di sapere che Francisca Montenegro è nascosta delle segrete della casona, viva e vegeta. Nel frattempo Antolina dopo aver dato ospitalità ad Elsa su richiesta del marito, approfitterà della situazione per trattarla da schiava. L’ex fidanzata di Isaac dopo aver eseguito tutti gli ordini della sua ex ancella, chiederà a Consuelo di voler chiarire con lei per il diverbio avuto a causa del furto avvenuto alla locanda dei Castaneda.

Julieta a seguito dello scontro avuto con Pilar per non averle detto di conoscere Saul, Severo, e Carmelo, penserà che ad averla vinta sarà Eustaquio Molero. In seguito Prudencio inizierà a temere che anche se l’Ulloa venderà alcune proprietà della moglie, i soldi non basteranno per pagare il riscatto di Alfonso ed Emilia. Marcela non farà fatica a capire che la nonna della Uriarte è di buon umore, mentre la Laguna rivelerà al Guerrero di non essere ancora riuscita a smascherare Antolina.

Nel contempo Anacleto chiederà ad Irene di scrivere un articolo sulle terme gestite da un suo cugino, senza darle nessuna informazione. La Campuzano dopo essersi consigliata con il marito, deciderà di recarsi nel centro benessere del parente del suo datore di lavoro.

Elsa perde i sensi, la scoperta di Fernando su Francisca

La malvagia Antolina somministrerà del detersivo in scaglie nel latte di Elsa, con l’intento di avvelenarla. Purtroppo quest’ultima inizierà a sentirsi parecchio stanca, ma prenderà la situazione alla leggera.

Onesimo e Paco Del Molino saranno sul punto di gestire insieme un negozio di pompe funebri. Fernando consegnerà a Maria una fotografia dei suoi genitori, precisandole che è stata scattata dai criminali che l’hanno sequestrata. Julieta offrirà il suo aiuto a Pilar per curare il figlio. Marcela si accorgerà che Matias e Consuelo non la pensano allo stesso modo riguardo ad Elsa.

Nel frattempo quest’ultima troverà una misteriosa chiave tra gli oggetti di Antolina.

Onesimo e Paco saranno nei guai perché non avranno nessun cliente nella loro attività. La Laguna non riuscirà ad aprire un cofanetto a causa dell’ex ancella che rientrerà a casa all'improvviso in compagnia di Dolores. Elsa si scaglierà contro Antolina per aver aggredito Consuelo. Irene dopo aver rimesso piede a Puente Viejo comunicherà a Severo di aver deciso di non scrivere il reportage che Anacleto le ha commissionato. Don Anselmo dopo il decesso di un cittadino, pretenderà che il cugino di Hipolito e il padre di Marcela confessino i loro peccati. Elsa perderà i sensi durante la discussione con Antolina: quest’ultima dopo aver esultato di gioia per il malessere della nemica, si fingerà preoccupata davanti al marito. Prudencio annuncerà a Julieta che presto il loro matrimonio verrà annullato alla sacra rota. Per finire il Mesia dopo essere riuscito ad aprire la cassaforte di Francisca, scoprirà che ha un doppio fondo.