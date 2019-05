Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e riguardanti nello specifico ciò che accadrà a Puente Viejo negli episodi in onda sabato 11 maggio e domenica 12 maggio 2019. Molte le novità e i colpi di scena che appassioneranno i fan della telenovela iberica anche in questo fine settimana e dove vedremo che Elsa, dopo essersi rifugiata temporaneamente in una baracca, accetterà l'aiuto offertole da Isaac, andando a vivere sotto il suo stesso tetto, con l'approvazione di Antolina.

Il Segreto, trame 11 e 12 maggio: Elsa diventa schiava di Antolina, Mauricio sospetta di Raimundo

Quest'ultima però, tratterà la Laguna come una serva, determinata a prendersi la rivincita sulla sua ex padrona. Mauricio nel frattempo, nota che Raimundo passa molto tempo nei sotterranei della Villa e si convincerà che l'uomo ha un'amante.

Il Segreto, trama 11 maggio: Isaac offre aiuto ad Elsa

Nella puntata in onda sabato 11 maggio vedremo che Elsa rifiuterà l'aiuto dei suoi amici e deciderà di continuare a rifugiarsi in un capanno abbandonato appena fuori dal paese.

Fernando, per ottenere il denaro necessario a pagare il riscatto di Emilia e Alfonso, proporrà di vendere i beni di donna Francisca di Madrid, ma troverà l'opposizione di Raimundo. Maria non riuscirà a capire le reticenze del nonno e tenterà di dissuaderlo. Severo, Carmelo e Saul si recheranno alla miniera nel tentativo di trovare le prove che dimostrino l'inquinamento delle acque di Las Lagunas, mentre Adela e Irene indirranno una riunione nel tentativo di aiutare Elsa.

La Laguna riceverà la visita inaspettata di Isaac, il quale sarà deciso a tendergli una mano, ospitandola sotto il suo tetto. Paco e Onesimo discutono per trovare un accordo sulla gestione delle pompe funebri.

Anticipazioni 12 maggio: Elsa schiava di Antolina, Mauricio sospetta di Raimundo

La soap Il Segreto tornerà a tenerci compagnia anche con una puntata domenicale in onda il prossimo 12 maggio su Canale 5 a partire dalle 16:20 e dove vedremo che Isaac dopo aver fatto visita ad Elsa, parlerà con Antolina, convincendola ad ospitare la Laguna in questo momento di difficoltà.

L'ex ancella accetterà la proposta del marito ed accoglierà Elsa, la quale avrà il compito di aiutarla nelle faccende domestiche. Maria nel frattempo, riuscirà a convincere Raimundo a mettere in vendita alcune delle proprietà della Montenegro, così da poter ottenere il denaro necessario al pagamento del riscatto. Mauricio da qualche tempo, ha notato che l'Ulloa passa molto tempo nei sotterranei della Villa ed inizierà a sospettare che l'uomo abbia un'amante.

Elsa, accettata la proposta di Antolina e Isaac, verrà tratta come una schiava dalla ex ancella. La Laguna, dopo aver accusato ingiustamente Consuelo, vorrà riavvicinarsi alla donna, dicendole di avere qualcosa di importante da dirle.

Cosa nascondono Elsa e Raimundo? Per scoprirlo non resta che seguire tutti gli appuntamenti della soap Il Segreto che ricordiamo, va in onda tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 16:20.