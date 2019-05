Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Canale 5, 'Il Segreto' che regala nuove sorprese agli spettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda da domenica 19 per arrivare fino a sabato 25 maggio rivelano che Matias metterà in atto un piano, di comune accordo con Elsa e Isaac, con l'intento di smascherare la falsità di Antolina.

Pubblicità

Pubblicità

Il figlio di Alfonso non nasconderà la paura che possa essere scoperto dalla moglie di Isaac. Severo, dal canto suo, sarà impegnato a fermare le intenzioni di Eustaquio, suo acerrimo rivale, e studierà una controffensiva con l'intento di difendere gli abitanti di Las Lagunas. Fernando riuscirà nel tentativo di aprire la cassaforte della signora Montenegro e, dopo aver fatto ciò, si renderà conto dell'inganno organizzato da Maria ai suoi danni. Mesia capirà che Maria non ha attraversato alcun periodo di crisi con Gonzalo come gli era stato raccontato dalla donna.

Il Segreto: Maria si getta nel vuoto con Esperanza - blastingnews.com

Elsa si fa convincere da Antolina a fare una passeggiata

La consorte di Gonzalo comprenderà lo strano atteggiamento di Fernando mentre peggioreranno le condizioni di salute di Elsa. Il commissario Meliton, dopo una serie di indagini, metterà nei guai Dolores in quanto troverà nell'emporio delle banconote false. Elsa si recherà da Zabaleta che le darà dei consigli importanti, ma la Laguna verrà meno alle richieste del medico dopo essersi fatta convincere da Antolina a fare una passeggiata.

Pubblicità

La decisione presa da Hipolito

Onesimo e Paco saranno vicini a chiudere l'impresa di pompe funebri mentre la moglie di Gonzalo si renderà conto della malafede del Mesia che ha scritto degli insulti nei suoi confronti. La donna non saprà in che modo agire e chiederà aiuto a Raimundo (Ramon Ibarra). Antolina vorrà portare a termine il piano volto a sbarazzarsi della persona di Elsa e deciderà di entrare in contatto con il marchese Del Laso al quale chiederà di convocare una riunione che necessiti della partecipazione di Isaac.

Matias spiegherà la verità a Marcela in merito al finto furto organizzato alla locanda. Nel frattempo Paco e Onesimo si metteranno alla ricerca di un acquirente ma l'impresa sarà più difficile del previsto. Hipolito deciderà di raggiungere Gracia in Svizzera e Consuelo si recherà a casa di Antolina con l'intento di far controllare Elsa da Zabaleta per capire se la Laguna sia stata avvelenata dalla rivale. Infine Julieta convincerà tutti le persone di Las Lagunas ad appoggiare Severo.