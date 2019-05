Nelle prossime puntate della famosa soap opera spagnola Il Segreto, a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, un amico di Maria Castañeda. Poco dopo il suo arrivo, Roberto farà notevolmente ingelosire Fernando Mesia. Quest'ultimo cercherà di dimostrare a Maria che in realtà è molto cambiato. Così l'uomo accetterà di trattenersi al paese, dopo aver rischiato la vita per salvare Beltran ed Esperanza. In seguito Fernando passerà molto tempo insieme ai bambini e organizzerà una bella sorpresa: l'uomo farà trasmettere la pellicola di Peter Pan nel giardino della loro casa. Di seguito gli altri spoiler delle future puntate della serie televisiva iberica.

Pubblicità

Pubblicità

Raimundo e Maria si fidano di Fernando Mesia

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Raimundo e Maria avranno molta fiducia nei confronti di Fernando Mesia, mentre Francisca Montenegro non accetterà di dare un'altra possibilità all'uomo. La donna continuerà a considerarlo un assassino e per tale ragione la Montenegro discuterà con il marito e la figliastra. In seguito Donna Francisca chiederà a Maria se in realtà si stia innamorando del Mesia. Poi la Montenegro rammenterà a Maria che in passato Fernando ha cercato di ucciderla, di violentarla e di rapire Esperanza. Successivamente la Castañeda tranquillizzerà la Montenegro e le dirà che è perfettamente in grado di controllare la situazione.

Il segreto, spoiler: Roberto Sanchez arriverà a Puente Viejo.

Fernando turbato dall'arrivo di Roberto

Roberto Sanchez avrà una notevole sintonia con Maria Castañeda. In seguito si scoprirà però che i due si sono già conosciuti in passato. Roberto ha infatti trascorso diverso tempo in compagnia di Maria e dei bambini, poiché Gonzalo era spesso fuori casa per prendere parte alle missioni umanitarie. Frattanto Fernando Mesia sarà parecchio turbato dall'arrivo di Roberto. Il Mesia penserà subito che Sanchez in realtà provi dei sentimenti per la Castañeda. Infine l'armonia, già abbastanza instabile, tra Fernando e Maria verrà sconvolta dall'arrivo di Roberto Sanchez.

Pubblicità

Dove guardare in streaming le puntate de Il Segreto

Nell'attesa che vengano trasmesse le future puntate de Il Segreto, è possibile guardare tutti gli episodi già andati in onda registrandosi gratuitamente sul sito MediasetPlay.it. In aggiunta alle puntate già viste in televisione, sulla piattaforma dedicata si possono trovare alcuni video e altre curiosità sugli spoiler delle prossime puntate.