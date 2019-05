Il Segreto, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e anticipazioni coinvolgenti per tutti gli appassionati di questa soap opera iberica che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Gli spoiler dal 3 al 7 giugno gettano un'ombra di mistero in merito al rapimento di Emilia e Alfonso Ulloa.

Il responsabile della loro sparizione, Fernando Mesia, farà una importante rivelazione sul nascondiglio nel quale si troverebbero i coniugi Castaneda. Lo stesso Mesia si recherà insieme a Mauricio nel luogo da lui indicato, ma ad attenderlo ci sarà una brutta sorpresa. Uno spazio fondamentale nella prossima settimana sarà dedicato anche alla drammatica situazione di Elsa e dei tormenti che subirà dalla diabolica Antolina. Le condizioni della Laguna si aggraveranno sempre di più, tanto preoccupare gli abitanti di Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto, svelato il nascondiglio di Emilia e Alfonso.

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Segreto dal 3 al 7 giugno raccontano di Antolina che racconterà un dettaglio scabroso sul passato di Elsa Laguna. Secondo quanto riportato dalla ''biondina'', la stessa Laguna avrebbe gravi problemi mentali, al punto tale da essere stata ricoverata in appositi ospedali psichiatrici. Isaac sarà letteralmente assalito dai dubbi dopo le parole di sua moglie Antolina e per questo cercherà conferme in proposito.

Non solo, ancora Antolina avrà un faccia a faccia con la ''rivale'' Elsa e cercherà di farle credere di essere pazza e di avere ucciso i suoi genitori. Severo proseguirà la sua crociata contro Anacleto e, contemporaneamente, deciderà di non vendere i suoi terreni di Las Lagunas a Eustaquio Molero mandandolo su tutte le furie. Dolores deciderà di organizzare un ricevimento per festeggiare la nascita di sua nipote, la figlia di Hipolito e Gracia.

Il Segreto, Isaac abbandona Elsa

Isaac, dopo una lunga riflessione, deciderà di abbandonare per sempre Elsa dopo le gravi accuse mossele da Antolina.

Intanto il figlio di Molero, Lamberto, creerà gravi problemi nella locanda e riceverà minacce di morte da parte di Saul che gli punterà contro una pistola. Dopo mesi di inutili ricerche, Fernando svelerà il nascondiglio di Emilia e Alfonso nel quale si troverebbero dopo il rapimento. Intanto, il dottor Zabaleta si renderà conto che Antolina non può essere incinta da più di 3 mesi. Successivamente lo stesso Fernando, accompagnato dal capomastro Mauricio, andrà nel nascondiglio di Emilia e Alfonso senza riuscire a trovarli.

Che sarà successo ai coniugi Castaneda da tempo rapiti? Lo sapremo certamente nelle prossime puntate e nelle prossime anticipazioni della soap opera Il Segreto.